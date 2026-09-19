"Ne bih to nazvao razgovorima"... Isak Bonga o odlasku iz Partizana

Miljenik navijača Partizana Isak Bonga otvoreno je govorio o odlasku iz Partizana.

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Nemac je u razgovoru za "Meridian" sport govorio o razlozima za odlazak iz Beograda nakon dve godine, on je potom obukao dres Panatinaikosa.

Košarkaš Panatinaikosa Isak Bonga govorio je za Meridiansport.

Nemac je posle dve godine napustio Partizan i od ovog leta postao igrač Panatinaikosa. Pričao je o razlozima odlaska iz Humske.

- Mnogo je mnogo je uticalo da potpišem za PAO. Bilo je ovo prilično turbulentno leto, ali mislim da su presudili sama ekipa, ljudi ovde i istorija kluba. Tako da mislim da je dolazak ovde bio pravi izbor za mene - rekao je Bonga.

Sarađivaće ponovo sa Željkom Obradovićem.

- Ne bih rekao da je njegovo prisustvo baš „uticaj“. Mislim da je jednostavno sve tako ispalo, da se poklopilo. Očigledno, on je ovde, a ja sam razmatrao opcije koje sam imao. Na kraju krajeva, mislim da je dolazak ovde definitivno bila dobra odluka što sam potpisao za PAO - kaže on.

Da li je mogao da ostane u Partizanu?

- Ne znam da li bih to nazvao razgovorima, ali očigledno je bilo mnogo toga. Imao sam mnogo opcija. Mislim da je za mene najbolje bila da krenem dalje. Očigledno, imao sam dve zaista sjajne godine u Partizanu i definitivno sam zahvalan na tome i osećam se veoma cenjeno zbog svega što sam tamo doživeo. Ne bih rekao da nisam želeo da ostanem u klubu, ali mislim da sam jednostavno svoju pažnju usmerio na nešto drugo - istakao je Nemac.

Nije bilo lako napustiti Beograd.

- Kao i kod svake odluke, bilo je teško. Bio sam tamo dve godine, igrao, stekao prijateljstva, ostvario odnose sa ljudima sa kojima počneš zaista da se povezuješ. Ali, s druge strane, to je i moj posao i ponekad jednostavno moraš da odeš. Sjajno iskustvo. Bilo je zaista lepo. Mnogo sam naučio o strasti prema igri, o strasti koju srpski narod ima prema Partizanu. Zbog toga sam zaista zahvalan - rekao je Bonga.

Glavni utisak iz Partizana je pozitivan.

- Bilo je toliko mnogo lepih trenutaka da zaista ne mogu da izdvojim samo jedan. Mislim da mi je, generalno, samo igranje u toj hali i ljudi koje sam tamo upoznao nešto što bih izdvojio kao možda najbolji deo svega. Kada pomislim na Partizan to su navijači, ljudi na tribinama. Kako je bilo dobrih, tako je bilo i onih ne tako lepih trenutaka. Ne mogu zaista da izdvojim jedan težak trenutak. Košarka je takva. Svake sezone, mislim na svaku sezonu koju sam igrao kao profesionalac, imao sam dobre i loše trenutke. Zato je teško izdvojiti samo jedan loš trenutak, jer kada se profesionalno baviš košarkom, uvek će biti loših, ali i dobrih trenutaka.

Prošla sezona je bila turbulentna...

- Bila je prava vožnja na rolerkosteru. Bilo je mnogo uspona, ali i mnogo padova. Ali to je, očigledno, deo košarke. Ponekad prolaziš kroz stvari na koje uopšte nemaš uticaj. Zato sebi uvek pokušavam da kažem: samo se fokusiraj na stvari koje možeš da kontrolišeš - kaže Bonga.

Karlik Džons je putem Instagrama istakao nezadovoljstvo brojnim odlascima iz Partizana ovog leta.

- Definitivno sam razgovarao s njim. On je i dalje jedan od mojih ljudi. To je jedna od lepih stvari u svemu tome. Kada igraš profesionalno i mnogo putuješ, upoznaješ ljude i sklapaš prijateljstva. Ne mogu ni da nabrojim koliko ljudi… Čak sam, recimo, nedavno video Lakića u teretani. To je jednostavno nešto zbog čega mi je drago kad god vidim ljude ili timove za koje sam ranije igrao. Bilo da je to Partizan, Minhen ili bilo koji drugi tim. Imam mnogo lepih uspomena i još sam u kontaktu sa mnogo dobrih ljudi.

Ne želi poređenje sa Panatinaikosom.

- Partizan je sastavio odličan tim sa velikim potencijalom i želim im sve najbolje. Dva tima zaista ne mogu da se porede. Oba tima imaju svoje dobre strane i mislim da ne bi trebalo da ih upoređujemo - zaključio je Bonga.

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