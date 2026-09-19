"Imam srpske korene, trudim se da naučim jezik": Košarkaš Zvezde oduševio "delije"
Košarkaš Crvene zvezde David Kramer govorio je nakon pobede nad Arisom, pred početak nove sezone.
Zvezdu u četvrtak očekuje duel sa Žalgirisom, a raduje navijače to što su crveno-beli slavili 91:87.
David Kramer medijima se obratio prvo na srpskom:
- Dobro veče, rekao je novi košarkaš crveno-belih.
Prvo pitanje očekivano bilo vezano za njegovo poznavanje jezika.
- Trudim se da naučim srpski. Saznao sam da imam srpske korene, pa želim da učim dok sam u Srbiji – to mi je cilj. Pokupim svašta usput. Rođen sam u Slovačkoj, slovački mi je prvi jezik i postoje sličnosti, pa mi nije teško da učim - otkrio je Kramer, a preneo B92.net.
Ne krije da uživa u Zvezdi.
- Imamo tim sa kojim je veoma zabavno igrati i sjajnu grupu momaka. Napredujemo svakog dana i idemo u pravom smeru. Još nismo bili kompletni na treninzima, čekamo da se neki momci vrate, ali napredak je primetan i jedva čekamo da sezona počne.
Navijačima obećava da će ekipa ostaviti sve na terenu.
- Svakog dana davaćemo 100 odsto. To je najmanje što navijači mogu da očekuju od nas. Svi smo ponosni što predstavljamo ovaj prelepi klub, sjajan grad i neverovatne navijače. Moj cilj je da podstičem saigrače, pružim sve od sebe svaki put kada stanem na teren, zabavljam se i pobeđujem.
Zvezda sada ima dvojicu nemačkih reprezentativaca, pošto je uz Kramera tu i nekadašnji plejmejker minhenskog Bajerna Nik Vajler-Beb. Ipak pre njih je crveno-beli dres nosio Majk Cirbes.
- Majk je sjajan tip. Imao je vrhunsku karijeru i veoma je lepo što ovde ima takvu podršku navijača - zaključio je Kramer.
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