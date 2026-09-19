Košarka

"Imam srpske korene, trudim se da naučim jezik": Košarkaš Zvezde oduševio "delije"

Александар Илић
Aleksandar Ilić

19. 09. 2026. u 08:43

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Košarkaš Crvene zvezde David Kramer govorio je nakon pobede nad Arisom, pred početak nove sezone.

Имам српске корене, трудим се да научим језик: Кошаркаш Звезде одушевио делије

FOTO: R.R./ATAImages

Zvezdu u četvrtak očekuje duel sa Žalgirisom, a raduje navijače to što su crveno-beli slavili 91:87. 

David Kramer medijima se obratio prvo na srpskom: 

- Dobro veče, rekao je novi košarkaš crveno-belih. 

Prvo pitanje očekivano bilo vezano za njegovo poznavanje jezika.

- Trudim se da naučim srpski. Saznao sam da imam srpske korene, pa želim da učim dok sam u Srbiji – to mi je cilj. Pokupim svašta usput. Rođen sam u Slovačkoj, slovački mi je prvi jezik i postoje sličnosti, pa mi nije teško da učim - otkrio je Kramer, a preneo B92.net.

Ne krije da uživa u Zvezdi. 

- Imamo tim sa kojim je veoma zabavno igrati i sjajnu grupu momaka. Napredujemo svakog dana i idemo u pravom smeru. Još nismo bili kompletni na treninzima, čekamo da se neki momci vrate, ali napredak je primetan i jedva čekamo da sezona počne.

Navijačima obećava da će ekipa ostaviti sve na terenu.

- Svakog dana davaćemo 100 odsto. To je najmanje što navijači mogu da očekuju od nas. Svi smo ponosni što predstavljamo ovaj prelepi klub, sjajan grad i neverovatne navijače. Moj cilj je da podstičem saigrače, pružim sve od sebe svaki put kada stanem na teren, zabavljam se i pobeđujem.

Zvezda sada ima dvojicu nemačkih reprezentativaca, pošto je uz Kramera tu i nekadašnji plejmejker minhenskog Bajerna Nik Vajler-Beb. Ipak pre njih je crveno-beli dres nosio Majk Cirbes.

- Majk je sjajan tip. Imao je vrhunsku karijeru i veoma je lepo što ovde ima takvu podršku navijača - zaključio je Kramer.

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