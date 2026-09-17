Politika

DECA IZ HERCEGOVINE PONELA NAJLEPŠE UTISKE IZ MATICE SRBIJE: Bogat program povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

В.Н.

17. 09. 2026. u 17:58

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DECA iz Republike Srpske, odnosno Hercegovine, završila su višednevnu posetu Srbiji, organizovanu povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

ДЕЦА ИЗ ХЕРЦЕГОВИНЕ ПОНЕЛА НАЈЛЕПШЕ УТИСКЕ ИЗ МАТИЦЕ СРБИЈЕ: Богат програм поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе

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Deca iz Republike Srpske, odnosno Hercegovine, završila su višednevnu posetu Srbiji, organizovanu povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Nakon sadržajnog boravka, ispunjenog brojnim susretima, posetama i druženjem, deca su se juče vratila u Hercegovinu, puna najlepših utisaka iz matice Srbije.

Po dolasku u Beograd, decu i njihove nastavnike dočekao je pomoćnik ministra prosvete Ivan Ćilerdžić, koji im je poželeo srdačnu dobrodošlicu i prijatan boravak u Srbiji.

Tokom boravka u Beogradu posetili su Hram Svetog Save, Etnografski muzej, Kalemegdan, Beogradsku tvrđavu i Beograd na vodi, upoznajući se sa najznačajnijim duhovnim, kulturnim i istorijskim znamenitostima srpske prestonice.

Posebnu čast za decu i njihove nastavnike predstavljao je prijem u Narodnoj skupštini Republike Srbije. U nedelju ih je ugostila predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, koja im je poželela dobrodošlicu i upoznala ih sa istorijom, značajem i radom najvišeg predstavničkog tela Srbije.

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U okviru putovanja kroz Šumadiju i Podunavlje, deca su obišla crkvu Pokajnicu i istorijski kompleks Radovanjski lug, mesta koja čuvaju uspomenu na vožda Karađorđa i važne događaje iz srpske istorije.

U Smederevu su posetila Smederevsku tvrđavu i Muzej u Smederevu, gde su se upoznala sa bogatom istorijom poslednje srpske srednjovekovne prestonice i vremenom despota Đurđa Brankovića. Za decu i njihove nastavnike priređen je i svečani prijem kod načelnika Podunavskog upravnog okruga.

Na centralnoj manifestaciji povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Požarevcu, deca su bila gosti gradonačelnika Saše Pavlovića. Za njih je upriličen prijem u Gradskoj upravi Požarevca, nakon čega su obišla Arheološki park Viminacijum i čuvenu ergelu Ljubičevo.

Posebno svečan i nezaboravan trenutak za sve učesnike bio je susret u Hramu Svetog Save, gde su decu primili Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije i ministarka za brigu o porodici i demografiju Milica Đurđević Stamenkovski. Bio je to dostojan završetak njihovog boravka u Srbiji i susret koji će deca dugo pamtiti.

Ovo putovanje bilo je mnogo više od obilaska kulturnih, duhovnih i istorijskih znamenitosti. Bila je to prilika da deca iz Hercegovine još bolje upoznaju svoje korene, istoriju i tradiciju, steknu nova prijateljstva i osete da su u Srbiji među svojima.

Deca su se juče vratila u Hercegovinu bogatija za nova znanja, prijateljstva i uspomene koje će dugo nositi u srcu. Njihovi osmesi i utisci najbolja su potvrda značaja ovakvih susreta, koji povezuju mlade naraštaje sa obe strane Drine i čuvaju svest o pripadnosti jednom narodu, zajedničkoj kulturi, tradiciji i duhovnom nasleđu.

Srpsko jedinstvo najlepše se gradi kroz decu, njihovo druženje i trajne veze koje ne poznaju granice.

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