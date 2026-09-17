Srbin šokirao čuvenog NBA košarkaša: "Bio sam tamo onog dana" (VIDEO)

Rajaković je priznao Lenardu šta se desilo te 2011. godine

Foto: Printskrin/@LegionHoops

Trener Toronto Reptorsa, Darko Rajaković, još jednom je pokazao koliko dugo i duboko seže njegova priča u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu.

U opuštenom razgovoru sa Kavajom Lenardom, Rajaković je otkrio podatak koji slavni košarkaš uopšte nije znao.

Naime, srpski trener je bio svedok jednog od najvažnijih momenata u Lenardovoj karijeri – one čuvene noći NBA drafta 2011. godine, kada su San Antonio sparsi povukli istorijski potez, trejdovali Džordža Hila u Indijanu i u zamenu dobili prava na tada anonimnog momka sa univerziteta San Dijego Stejt.

– Radio sam tada za San Antonio. Vodio sam timove u Evropi, ali sam bio njihov međunarodni skaut. Onog dana kada si draftovan, bio sam u San Antoniju u „draft sobi“. Bio sam deo tog trejda. Bilo je tu svega oko sedam ljudi: Lindzi, RC Bjudord, trener Pop (Greg Popovič)... Ja sam bio tamo, uz još par skauta. Kada smo poslali Džordža Hila i dobili prava na tebe – bio sam tamo kada si draftovan – otkrio je Rajaković.

Kavaj Lenard, koji važi za jednog od najhladnokrvnijih i najćutljivijih igrača u NBA ligi, nije mogao da sakrije osmeh i iznenađenje.

– Vau, to je ludo! Baš ludo – uzvratio je Lenard.

– Mali je svet, zar ne? – dodao je Rajaković uz osmeh.

Darko Rajaković tells Kawhi he was scouting for the Spurs in 2011, and his recommendation led to the Spurs trading for him on draft night.



Now, he gets to be Kawhi’s head coach. Surreal. pic.twitter.com/nd3OQSERrl — Legion Hoops (@LegionHoops) September 16, 2026

– Kroz maglu se sećam da sam te viđao u prolazu... Znaš i sam da Pop uvek dovodi sve trenere sa strane, tako da da, bio si u blizini – prisetio se Lenard.

Podsetimo, taj trejd iz 2011. godine promenio je modernu istoriju Sparsa. Lenard je 2014. doneo titulu San Antoniju i bio MVP velikog finala, a Rajaković je preko skautinga i rada u razvojnoj ligi gradio put koji ga je danas doveo do mesta prvog trenera Toronto reptorsa. Sudbina je htela da im se putevi ponovo ukrste, ovog puta na najvećoj sceni.