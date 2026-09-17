Košarka

Srbin šokirao čuvenog NBA košarkaša: "Bio sam tamo onog dana" (VIDEO)

М.М.

17. 09. 2026. u 10:46

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Rajaković je priznao Lenardu šta se desilo te 2011. godine

Србин шокирао чувеног НБА кошаркаша: Био сам тамо оног дана (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/@LegionHoops

Trener Toronto Reptorsa, Darko Rajaković, još jednom je pokazao koliko dugo i duboko seže njegova priča u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu.

U opuštenom razgovoru sa Kavajom Lenardom, Rajaković je otkrio podatak koji slavni košarkaš uopšte nije znao.

Naime, srpski trener je bio svedok jednog od najvažnijih momenata u Lenardovoj karijeri – one čuvene noći NBA drafta 2011. godine, kada su San Antonio sparsi povukli istorijski potez, trejdovali Džordža Hila u Indijanu i u zamenu dobili prava na tada anonimnog momka sa univerziteta San Dijego Stejt.

Radio sam tada za San Antonio. Vodio sam timove u Evropi, ali sam bio njihov međunarodni skaut. Onog dana kada si draftovan, bio sam u San Antoniju u „draft sobi“. Bio sam deo tog trejda. Bilo je tu svega oko sedam ljudi: Lindzi, RC Bjudord, trener Pop (Greg Popovič)... Ja sam bio tamo, uz još par skauta. Kada smo poslali Džordža Hila i dobili prava na tebe – bio sam tamo kada si draftovan – otkrio je Rajaković.

Kavaj Lenard, koji važi za jednog od najhladnokrvnijih i najćutljivijih igrača u NBA ligi, nije mogao da sakrije osmeh i iznenađenje.

Vau, to je ludo! Baš ludo – uzvratio je Lenard.

Mali je svet, zar ne? – dodao je Rajaković uz osmeh.

Kroz maglu se sećam da sam te viđao u prolazu... Znaš i sam da Pop uvek dovodi sve trenere sa strane, tako da da, bio si u blizini – prisetio se Lenard.

Podsetimo, taj trejd iz 2011. godine promenio je modernu istoriju Sparsa. Lenard je 2014. doneo titulu San Antoniju i bio MVP velikog finala, a Rajaković je preko skautinga i rada u razvojnoj ligi gradio put koji ga je danas doveo do mesta prvog trenera Toronto reptorsa. Sudbina je htela da im se putevi ponovo ukrste, ovog puta na najvećoj sceni.

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