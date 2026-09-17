Politika

"SRBIJA MORA DA ČUVA I POŠTUJE SVOJE DOMAĆINE": Mali posetio porodicu Marović

В.Н.

17. 09. 2026. u 17:31

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SINIŠA Mali posetio je porodicu Marović u selu Gorić kod Valjeva i tim povodom je istakao da su porodice poput ove ponos Srbije.

СРБИЈА МОРА ДА ЧУВА И ПОШТУЈЕ СВОЈЕ ДОМАЋИНЕ: Мали посетио породицу Маровић

Foto: Printscreen

- Hvala na divnoj dobrodošlici porodici Marović u selu Gorić kod Valjeva. Nisam mogao da prođem kroz ovaj kraj a da ne obiđem ljude čiji je život najbolji primer koliko su rad, istrajnost i porodica važni za snagu naše Srbije.


Stanija Marović je 27 godina radila u fabrici vijaka Gradac, sve do njenog stečaja i trenutka kada je, kao i mnoge njene kolege, ostala bez posla. Nije odustala. Nastavila je da radi i narednih 11 godina provela u PU „Milica Nožica“, odakle je otišla u zasluženu starosnu penziju. Ali njen radni dan nikada se nije završavao samo na poslu. Čitavog života bavila se i poljoprivredom, uzgajala maline, kupine i šljive i zajedno sa porodicom stvarala svojim rukama.



Njen suprug Čedomir takođe je radio u fabrici vijaka Gradac i prošao kroz težak period njenog stečaja. Danas je penzioner, a ovo dvoje vrednih i sivnih ljudi su simbol svog ekonomskog neuspeha nekadašnje Srbije koji se lomio preko leđa ovakvih časnih porodica koje su ostajale bez plata u kući. Zato danas znaju da cene stabilnost i ekonomske uspehe Srbije. Stanija i Čedomir podigli su dvoje dece, a danas su ponosni baka i deka petoro unučadi.

Ovakve porodice su ponos Srbije. Ljudi koji su prošli kroz teška vremena, ostajali bez poslova, počinjali iznova, ali nikada nisu prestajali da rade, stvaraju i brinu o svojoj porodici.

Srbija mora da čuva i poštuje svoje domaćine, jer upravo na njihovom radu, upornosti i ljubavi prema porodici počiva ono najbolje što imamo. Da nam se takve godine više nikada ne ponove! Za to se zalaže lista “Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija”! - navodi se u objavi na društvenoj mreži Instagram. 

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