Povezivali je sa Vlahovićem, sada je ova lepotica ostavila bivšeg reprezentativca Italije

Uprkos tome što imaju dete, razlike su nepremostive

Foto: Instagram/carolinastramare_

Nekadašnja mis Italije, atraktivna Karolina Stramare (27), ponovo se našla u žiži sportske i estradne javnosti na Apeninima. Lepotica koju su mediji svojevremeno spajali sa srpskim golgeterom Dušanom Vlahovićem, zvanično je potvrdila da je raskinula vezu sa fudbalerom Torina Pjetrom Pelegrijem (25), sa kojim ima i ćerkicu.

Nakon višenedeljnih šuškanja u italijanskoj štampi, bivša misica je prekinula ćutanje i otkrila da je do razlaza došlo još pre nekoliko meseci.

Na pitanje zašto je do sada ćutala, Karolina je objasnila da nikada nije volela da eksponira privatan život, dok je razlog kraha ljubavi sažeo u svega dve reči: „Različiti prioriteti“.

Njih dvoje su vezu započeli u leto 2023. godine, a u januaru 2025. postali su roditelji devojčice Bjanke. Na pitanje kako dete podnosi rastanak roditelja, lepotica je kratko i pomalo hladno poručila:

- Nažalost ili na sreću, veoma malo nas je videla zajedno.

Pelegrijem, ime Karoline Stramare punilo je novinske stupce zbog navodne romanse sa srpskim napadačem Dušanom Vlahovićem.

Početkom 2022. godine, upravo u vreme kada je Vlahović iz Fiorentine prelazio u Juventus, italijanski magazin „Novela 2000“, a zatim i renomirani listovi poput „Korijere delo Sporta“ i „Tutosporta“, plasirali su priču o njihovoj tajnoj vezi. Pisalo se da su se njih dvoje upoznali još dok je Dušan igrao u Firenci, a tvrdilo se i da su zajedno proslavili rođendane, s obzirom na to da su rođeni sa samo danom razmaka – Karolina je 27. januara punila 23 godine, a Dušan samo dan kasnije 22.

Iako ova romansa nikada nije zvanično potvrđena, Karolina je u Srbiji preko noći postala tema dana. Reč je o devojci koja je 2019. ponela titulu Mis Italije, a zbog upečatljivih crta lica i očiju prozvali su je „italijanska Megan Foks“. Poznata je i kao velika navijačica Juventusa, a u međuvremenu je uplovila u novinarske vode i postala jedno od prepoznatljivih TV lica Serije B.

Italijanski mediji su često umeli da prokomentarišu kako Karolina „jednostavno ne može bez fudbalera“. Pored Vlahovića, u prošlosti je povezivana sa španskim bekom Markosom Alonsom, kao i sa rumunskim golmanom Jonucom Raduom, u periodu dok je branio za Inter.

S druge strane, njen sada već bivši partner Pjetro Pelegri prolazi kroz izuzetno težak period. Nekada je važio za najvećeg talenta italijanskog fudbala – Monako ga je 2018. godine kao tinejdžera platio Đenovi čak 20,9 miliona evra.

Ipak, serija teških povreda potpuno mu je uništila karijeru. Usledile su neuspešne epizode u Milanu, Torinu i Empoliju. Vrednost napadača, koji ima i jedan nastup za reprezentaciju Italije, sa nekadašnjih miliona srozala se na svega 500.000 evra, a ove sezone zbog nove povrede nije odigrao nijedan jedini minut.