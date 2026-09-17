Sterlinga čeka ozbiljna robija! Reprezentativac Engleske priznao krivicu
Rahim Sterling je priznao krivicu po tri tačke optužnice.
Bivši reprezentativac Engleske, Liverpula, Sitija, Čelsija Arsenala i Fejenorda priznao je krivicu po tri tačke optužnice, koje se tiču nasilničke vožnje, kada je slupao lamborgini vredan 270.000 funti.
Presuda će biti saopštena 25. novembra, a preti mu kazna od dve godine zatvora. Iz pritvora je pušten uz kauciju, a trenutno mu je izrečena kazna upravljanja motornim vozilom.
Posle hapšenja svedoci su izjavili da je mogao nekog da ubije nasilničkom vožnjom, a snimak kamere koji je dostavljen policiji pokazao je da je vozilo krivudalo između kolovoznih traka i da je udisao gas-smejavac! Pošto ga je patrola zaustavila nije uspeo da prođe test hodanja po pravoj liniji, što jasno govori da je bio pod dejstvom alkohola ili nekih nedozvoljenih supstanci. Otežavajuća okolnost, koja govori u prilog tome, kaže da je odbio da uradi alko-test i da mu se uzme krv na analizu.
Inače, uprava Fejenorda odbila je da produži ugovor sa njim, pa je tako u dresu kluba iz Roterdama, od februara do maja, odigrao samo osam mečeva bez datog gola.
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