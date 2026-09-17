KAŽNJENA GOSPOĐA IZ PORŠEA KOJA JE BACILA SMEĆE SA MOSTA U REKU: Svi POBESNELI kad su čuli kolika je kazna!
MINISTARSTVO unutrašnjih poslova (MUP) potvrdilo je da je u policijsku stanicu u Karpošu pozvana žena za koju se pojavio snimak kako baca otpad u reku Lepenec, piše portal Sloboden pečat.
Prema navodima policije, ženi je izdat platni nalog na osnovu Zakona o javnoj čistoći - kazna od 40 evra za koju ekološka aktivistkinja Nevena Georgijevska reaguje da je "isto kao da je bacala papir na ulicu", pa će "sledeći put ne samo ćao, već i poljubac poslati kada bude snimana".
-Danas (17.09.2026) u 11.45 časova, u Policijsku stanicu opšte nadležnosti Karpoš pozvana je M.I.B. (38) iz Skoplja, u vezi sa prethodno objavljenim video-snimcima na društvenim mrežama na kojima se vidi kako nepoznata žena putničkim motornim vozilom 'porše', u Ulici 'Skupi', kod mosta na reci Lepenec, baca otpatke u reku., piše na početku saopštenja MUP-a i dodaje se:
"Nakon preduzetih mera i aktivnosti utvrđen je identitet osobe, koja je pozvana u policijsku stanicu i sa njom je obavljen službeni razgovor. Nakon dokumentovanja slučaja, osobi je izdat platni nalog u skladu sa članom 14. stav 1. Zakona o javnoj čistoći, zbog bacanja ambalaže van mesta predviđenih za tu namenu, kao i zapisnik sa platnim nalogom u skladu sa članom 63. stav 6. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, zbog nepropisno parkiranog putničkog motornog vozila na kolovoznoj traci."
Dugogodišnja ekološka aktivistkinja iz organizacija "Nezavisni za Karpoš" i "O2 Inicijativa" smatra da je kazna koju je žena dobila "isto kao da je bacila papir na ulicu".
-Znači, kažnjavanje po ovom članu (14. Zakona o javnoj čistoći) treba stalno da se primenjuje, ne treba da ceo internet deli snimak, već je dovoljno da izađu na teren na svakih 50 metara i mogu da pišu ovakve kazne. Da li je nekome palo na pamet da baca smeće u prvoj zaštitnoj zoni bunarskog sistema? Sledeći put neće biti samo 'ćao', već će poslati i poljubac kada je snimate. Inače, kazna se prepolovi ako se odmah plati, mislim da je i ovde pravilo o sporazumnom plaćanju, ali šta je za nju 40 evra?, navodi se u reakciji Georgijevske na Fejsbuku.
(Telegraf.rs)
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