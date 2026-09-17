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Filip DŽida među 16 najboljih na Evropskom seniorskom prvenstvu u Sofiji

Александар Илић
Aleksandar Ilić

17. 09. 2026. u 18:30

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Reprezentativac Srbije Filip Džida ostvario je značajnu pobedu na Evropskom seniorskom prvenstvu u Sofiji i izborio plasman među 16 najboljih boraca u polusrednjoj kategoriji do 70 kilograma.

Филип Џида међу 16 најбољих на Европском сениорском првенству у Софији

FOTO: Srpski bokserski savez

 Džida je u meču eliminacione faze savladao Vasilea Čebotarija iz Moldavije, čime je obezbedio nastavak takmičenja na velikoj međunarodnoj sceni.

 Pred mladim borcem sada je novi izazov i borba za plasman u narednu rundu. Džida će pokušati da nastavi uspešan niz i napravi još jedan korak ka samom vrhu evropskog takmičenja.

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