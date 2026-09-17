KAKAV ŠOK! Srbija igra da izgubi?

Muška odbojkaška reprezentacija Srbije nalazi se pred nestvarnom situacijom na Evropskom prvenstvu.

FOTO: N. Skenderija

Meč poslednjeg kola grupne faze protiv Belgije neće odrediti samo trenutnog rivala u osmini finala, već potpuno kroji sudbinu našeg tima kroz kompletnu završnicu takmičenja.

Izabranici Đorđa Krecua podigli su javnost na noge nakon što su u prethodna dva meča napravili epske preokrete. Prvo protiv Holandije, a zatim i protiv Danske, naši odbojkaši su uspeli da nadoknade zaostatak od 0:2 u setovima i upišu zlatne bodove. Srbija sada ima trijumfalni niz, skor 3-1 i sedam bodova, što trenutno donosi treću poziciju u grupi C. Belgijanci imaju identičan skor, ali deset bodova, pa će njihov međusobni okršaj direktno odlučiti ko završava na drugom mestu.

Međutim, pogled na kostur nokaut faze donosi neverovatnu matematiku, zbog koje se cela sportska javnost pita – šta je zapravo bolje za Srbiju?

Iako sportski duh uvek nalaže juriš na pobedu i drugu poziciju, računica pokazuje da bi treće mesto, barem na papiru, Srbiji otvorilo znatno lakši put do same završnice turnira.

Ako Srbija pobedi i bude druga: U osmini finala ide na lakšeg rivala, Češku ili Grčku. Ipak, ukoliko preskoči tu prepreku, Srbija bi već u četvrtfinalu išla na glavnog favorita za zlato – moćnu Italiju, koja je zacementirala prvo mesto u svojoj grupi.

Ako Srbija izgubi i bude treća: U osmini finala je čeka izuzetno težak posao i duel protiv neugodne Slovenije. S druge strane, ovaj scenario potpuno zaobilazi Italijane, pa bi projektovani rival u četvrtfinalu bila Finska, što široko otvara vrata borbe za medalje.



Danska je već završila takmičenje na četvrtom mestu, što znači da je Srbija osigurala prolaz. Sada je samo pitanje taktike i sreće – da li ići na sve ili taktizirati za polufinale? Oči kompletne sportske javnosti biće uprte u teren, gde će pasti odluka koja kroji sudbinu "Orlova".





