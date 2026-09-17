Nosilac Studentske liste sarađivao sa vukovarskom bolnicom hrvatskih veterana!

ILIJA Srdanović je bio rukovodilac projekta, a u intervjuu iz 2022. godine, svoj rad na HEART NET-u označio je kao "jedan od najvećih profesionalnih uspeha"

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Nosilac izborne liste "Studentska lista – Studenti pobeđuju" Ilija Srdanović rukovodio je od 2019. do 2021. godine projektom HEART NET, u kojem je parner sa hrvatske strane bila vukovarska bolnica koja je tada nosila naziv Opšta županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana.

A nije reč o bilo kakvoj ustanovi jer pomenuta bolnica danas ima status nacionalne memorijalne bolnice i predstavlja jedan od simbola hrvatskog sećanja na "Domovinski rat" u kom je proterano 250.000 Srba i ubijeno preko 2.000.

Zvanična dokumenta Evropske unije pokazuju da je novosadski kardiolog bio jedno od ključnih lica prekograničnog projekta HEART NET, koji je Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine realizovao sa vukovarskom zdravstvenom ustanovom koja je u vreme pokretanja projekta nosila naziv Opšta županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana.

Srdanović je bio rukovodilac projekta, a u intervjuu iz 2022. godine, svoj rad na HEART NET-u označio je kao "jedan od najvećih profesionalnih uspeha".

Postavlja se pitanje, sa kim je sarađivao čovek koji predvodi blokadersku listu i šta je tačno podrazumevala saradnja sa ustanovom koja u Hrvatskoj nosi tako snažnu simboličku vezu sa "Domovinskim ratom"?