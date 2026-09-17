Poznati

ZA MENE NEMA ODMORA: Posle letnje turneje Tea Tairović se vratila pred beogradsku publiku (FOTO)

Dušan Cakić

17. 09. 2026. u 18:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POSLE duže pauze i aktuelne letnje turneje širom regiona, muzička zvezda Tea Tairović vratila se sinoć, u sredu 16. septembra pred beogradsku publiku i priredila veče ispunjeno svojim velikim hitovima, klbu je bio krcat, a pevačica je još jednom pokazala prepoznatljivu energiju, ostavivši srce na sceni.

ЗА МЕНЕ НЕМА ОДМОРА: После летње турнеје Теа Таировић се вратила пред београдску публику (ФОТО)

Foto: Novosti

Publika je uglas pevala njene starije hitove, poput „Neka noćas gori Balkan“, „Pec“ i „Pozovi“, ali i pesme sa aktuelnog albuma „Dominiantna“, „Plavo more“, „Bonita“ i istoimenu „Dominiantnu“. Na repertoaru se našao i njen najnoviji kaver „Golube“, koji je u originalu izvodila Nataša Đorđević.

Foto: Novosti

Iako iza sebe ima intenzivno leto i brojne nastupe širom regiona, Tea ne planira da usporava.

- Za mene nema odmora i nema deljenja na letnju i zimsku sezonu. Muzika i nastupi su moj život i dok god publika želi da me sluša, biću na sceni - poručila je Tea za „Novosti“ posle nastupa.

Foto: Novosti

Beogradsko veče proteklo je u znaku pesme, dobre atmosfere i neprekidne interakcije sa publikom, koja je od prvog do poslednjeg tona pevala sa Teom.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova

FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova