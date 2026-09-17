ZA MENE NEMA ODMORA: Posle letnje turneje Tea Tairović se vratila pred beogradsku publiku (FOTO)

POSLE duže pauze i aktuelne letnje turneje širom regiona, muzička zvezda Tea Tairović vratila se sinoć, u sredu 16. septembra pred beogradsku publiku i priredila veče ispunjeno svojim velikim hitovima, klbu je bio krcat, a pevačica je još jednom pokazala prepoznatljivu energiju, ostavivši srce na sceni.

Foto: Novosti

Publika je uglas pevala njene starije hitove, poput „Neka noćas gori Balkan“, „Pec“ i „Pozovi“, ali i pesme sa aktuelnog albuma „Dominiantna“, „Plavo more“, „Bonita“ i istoimenu „Dominiantnu“. Na repertoaru se našao i njen najnoviji kaver „Golube“, koji je u originalu izvodila Nataša Đorđević. Foto: Novosti

Iako iza sebe ima intenzivno leto i brojne nastupe širom regiona, Tea ne planira da usporava.

- Za mene nema odmora i nema deljenja na letnju i zimsku sezonu. Muzika i nastupi su moj život i dok god publika želi da me sluša, biću na sceni - poručila je Tea za „Novosti“ posle nastupa. Foto: Novosti

Beogradsko veče proteklo je u znaku pesme, dobre atmosfere i neprekidne interakcije sa publikom, koja je od prvog do poslednjeg tona pevala sa Teom.

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