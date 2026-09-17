ZA MENE NEMA ODMORA: Posle letnje turneje Tea Tairović se vratila pred beogradsku publiku (FOTO)
POSLE duže pauze i aktuelne letnje turneje širom regiona, muzička zvezda Tea Tairović vratila se sinoć, u sredu 16. septembra pred beogradsku publiku i priredila veče ispunjeno svojim velikim hitovima, klbu je bio krcat, a pevačica je još jednom pokazala prepoznatljivu energiju, ostavivši srce na sceni.
Publika je uglas pevala njene starije hitove, poput „Neka noćas gori Balkan“, „Pec“ i „Pozovi“, ali i pesme sa aktuelnog albuma „Dominiantna“, „Plavo more“, „Bonita“ i istoimenu „Dominiantnu“. Na repertoaru se našao i njen najnoviji kaver „Golube“, koji je u originalu izvodila Nataša Đorđević.
Iako iza sebe ima intenzivno leto i brojne nastupe širom regiona, Tea ne planira da usporava.
- Za mene nema odmora i nema deljenja na letnju i zimsku sezonu. Muzika i nastupi su moj život i dok god publika želi da me sluša, biću na sceni - poručila je Tea za „Novosti“ posle nastupa.
Beogradsko veče proteklo je u znaku pesme, dobre atmosfere i neprekidne interakcije sa publikom, koja je od prvog do poslednjeg tona pevala sa Teom.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
POZA KAO HULIO, GLAS KAO SLAVKO: Banjac ponovo pred beogradskom publikom (FOTO)
15. 09. 2026. u 20:10
MUZEJ NEVINOSTI: Slađana Mandić i Peđa Jovanović privukli pažnju širom regiona (FOTO)
15. 09. 2026. u 17:50
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"Stres kroz koji sam prošao prošle godine ne bih poželeo nikom..." Vanja Marinković o Partizanu, povredi...
Reprezentativac Srbije i košarkaš Partizana, Vanja Marinković, i dalje se oporavlja od povrede. Za sada oporavak de u dobrom smeru i ako sve protekne po planu trebalo bi najkasnije do početka novembra da se vrati na teren. Za sportske je dao opširan intervju.
17. 09. 2026. u 08:57
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)