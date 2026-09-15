Košarka

"Veoma je duhovit": Čuveni košarkaš o saradnji sa Dušanom Alimpijevićem

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

15. 09. 2026. u 15:52

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ISKUSNI američki košarkaš Skoti Vilbekin stigao je ovog leta u Bešiktaš i sarađivaće sa srpskim trenerom Dušanom Alimpijevićem.

Веома је духовит: Чувени кошаркаш о сарадњи са Душаном Алимпијевићем

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

On je u razgovoru za "Eurohoops" na tradicionalnom "Media day" Evrolige govorio o selektoru "orlova".

Ovaj 33-godišnji plejmejker je napustio Fenerbahče i pridružio se novajliji u najelitnijem takmičenju.

- Ovo je novi početak za mene i mislim da se poklapa sa onim što Bešiktaš radi - rekao je Vilbekin.

Zatim je otkrio kakav je Dušan Alimpijević.

- Veoma je duhovit. Nisam to očekivao. Stalno se šali.

Bešiktaš je oformio kvalitetan tim, a Vilbekin ga je uporedio sa onim Darušafakinim kad je on igrao tamo.

- Možda bih ovu ekipu mogao da uporedim sa mojom drugom sezonom u Darušafaki.

Kao jedan od najiskusnijih u ekipi, imaće ulogu da pomogne mlađim saigračima.

- Oni nisu početnici ni u jednom smislu te reči, osim što im je ovo prva sezona u Evroligi - zaključio je Vilbekin.

Bešiktaš prvu utakmicu u Evroligi igra 25. septembra od 19 časova protiv Valensije u Istanbulu.

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