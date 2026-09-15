"Veoma je duhovit": Čuveni košarkaš o saradnji sa Dušanom Alimpijevićem
ISKUSNI američki košarkaš Skoti Vilbekin stigao je ovog leta u Bešiktaš i sarađivaće sa srpskim trenerom Dušanom Alimpijevićem.
On je u razgovoru za "Eurohoops" na tradicionalnom "Media day" Evrolige govorio o selektoru "orlova".
Ovaj 33-godišnji plejmejker je napustio Fenerbahče i pridružio se novajliji u najelitnijem takmičenju.
- Ovo je novi početak za mene i mislim da se poklapa sa onim što Bešiktaš radi - rekao je Vilbekin.
Zatim je otkrio kakav je Dušan Alimpijević.
- Veoma je duhovit. Nisam to očekivao. Stalno se šali.
Bešiktaš je oformio kvalitetan tim, a Vilbekin ga je uporedio sa onim Darušafakinim kad je on igrao tamo.
- Možda bih ovu ekipu mogao da uporedim sa mojom drugom sezonom u Darušafaki.
Kao jedan od najiskusnijih u ekipi, imaće ulogu da pomogne mlađim saigračima.
- Oni nisu početnici ni u jednom smislu te reči, osim što im je ovo prva sezona u Evroligi - zaključio je Vilbekin.
Bešiktaš prvu utakmicu u Evroligi igra 25. septembra od 19 časova protiv Valensije u Istanbulu.
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