Ostoja Mijailović ostaje predsednik KK Partizan

U četvrtak, 10. septembra, održana je vanredna sednica Skupštine KK Partizan uz prisustvo gotovo svih aktivnih članova najvišeg klupskog tela.

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U saopštenju se navodi da je danas održana vanredna sednica Skupštine KK Partizan uz prisustvo gotovo svih aktivnih članova najvišeg klupskog tela.

"Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, Skupština je usvojila i izmenu dnevnog reda. Iako izbor predsednika Kluba nije bio predviđen prvobitno predloženim dnevnim redom sednice, neposredno pred njen početak većina članova Skupštine pokrenula je inicijativu da se ova tačka uvrsti u dnevni red", navodi se u saopštenju na zvaničnom sajtu kluba.

Kao razlog za takvu inicijativu navedeno je da se KK Partizan nalazi pred periodom u kojem treba da donese i sprovede neke od najvažnijih strateških i investicionih odluka u proteklih nekoliko decenija, zbog čega je beogradskom neophodan kontinuitet upravljanja i predsednik koji može da preuzme odgovornost za realizaciju započetih projekata, dodaje se u saopštenju.

"Nakon što je Skupština većinom glasova prihvatila proširenje dnevnog reda, Ilija Dražić je predložio da Mijailović nastavi da obavlja funkciju predsednika KK Partizan. Predlog je usvojen sa 29 glasova od ukupno 30 prisutnih članova sa pravom glasa u datom trenutku, uz jedan izdržan glas, čime je Mijailoviću poveren novi mandat na čelu Kluba", naveo je Partizan.

"Crno-beli" su saopštili da se Mijailović nakon glasanja zahvalio članovima Skupštine na ukazanom poverenju i poručio da će po obavljanju poverenih strateških poslova, svoj mandat ponovo vratiti na glasanje.

"Mijailović je prethodno članovima Skupštine predstavio rezultate dosadašnjeg procesa ka dobijanju statusa franšize Evrolige od sezone 2027/28, kao i finansijski plan kojim bi, u slučaju pozitivne odluke Borda Evrolige početkom oktobra, Klub u propisanom roku obezbedio sredstva za plaćanje prve i najveće rate u iznosu od 12,5 miliona evra, u propisanom roku", ističe se u saopštenju.

Članovima Skupštine predstavljen je i detaljan plan dugoročnog zakupa i investicija u novu klupsku infrastrukturu.

"Realizacijom projekta, crno-beli bi od juna 2027. godine dobili moderan trening centar sa četiri terena, dve teretane, medicinskim blokom, restoranom i pratećim kancelarijskim prostorom. Ukupna dugoročna investicija iznosiće oko 4,5 miliona evra i omogućiće Klubu stabilne uslove za rad u narednim godinama. Sve selekcije KK Partizan biće objedinjene pod jednim krovom, dok će prvi tim svoje utakmice nastaviti da igra u Beogradskoj areni", naveli su "crno-beli".

U saopštenju je objavljeno da su članovi Skupštine upoznati sa činjenicom da KK Partizan nema dospelih dugovanja.

"Usvojen je planirani budžet za sezonu 2026/27, koji je povećan za 2,5 odsto u odnosu na prethodnu sezonu, bez promene planiranih izdvajanja za plate prvog tima. Sportski ciljevi Kluba u novoj sezoni ostaju nepromenjeni - borba za sve trofeje na domaćoj i regionalnoj sceni, kao i plasman u doigravanje Evrolige", zaključuje se u saopštenju KK Partizan.

