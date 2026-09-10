SLAVKO DAO PIŠTOLJ SINU DA PUCA U MILANA: Muškarac iz Uba uhapšen posle nesvakidašnjeg zločina u porti crkve kod Obrenovca

POLICIJA je uhapsila Slavka O. (44) iz Uba zbog sumnje da je u sredu uveče, u porti crkve Svetog Nikolaja u Draževcu, nakon svađe sa svojim poslovnim saradnikom Milanom R. (25) iz ovog sela pokraj Obrenovca, dao svom desetogodišnjem sinu pištolj i naterao ga da puca u ovog mladića.

Foto: Printskrin Jutjub/ Društvene mreže/ Privatna arhiva

Kako saznajemo, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, ranjeni je prevezen na VMA, a zbog dečaka, koji je Milana R. jednim hicem pogodio u desnu nadlakticu, u postupak je uključen i Centar za socijalni rad radi pružanja psihološke i pravne pomoći maloletniku. Policija je saopštila da je priveden i S. N. (50) zbog navodne pomoći učiniocu nakon krivičnog dela.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni Slavko O. i ranjeni Milan R. već duže blisko sarađuju u poslu sa prodajom drva, a dalja istraga pokazaće da li su neraščišćeni poslovni odnosi bili okidač za obračun, u sredu oko 21 čas, ili iza svega, ipak, stoji neki drugi lični sukob. Lokalni sveštenik kaže da nije video šta se dogodilo u porti, jer je ugasio sveće i otišao kući, ali smatra da se "očito nešto naopako uvuklo u naš narod". Meštani kažu da je Slavko tražio da se nađu u centru sela, da Milan to nije želeo, ali da je u sredu uveče, ipak, došao.

- Čuli smo da su jedan drugom u razgovoru svašta izgovorili, pa je Milan na kraju pristao da dođe i da raščiste račune - pričaju meštani, koji su i dalje u šoku nakon jezivog incidenta.

Napao ga zbog druga? JOVAN R., rođeni brat ranjenog mladića, ispričao je danas da je Slavko O. dan ranije Milana pozvao telefonom i tom prilikom naterao svog sina da mu preti.

- To dete je govorilo da će da ubije mog brata i da će da mu puca u glavu, otac mu je sve vreme suflirao, a naša sestra je snimila ceo razgovor - kaže Jovan. - Ta svađa nije izbila oko drva, već zbog Slavkovog druga S. N., i nekog nesporazuma sa njim, a eto kako se završilo. Moj brat je svaki dan bio u šumi i sekao je drva, nije imao nikakve druge probleme.

Sukobu je, kažu, prethodila jeziva rasprava, tokom koje je, navodno, i dečak, verovatno na nagovor oca, pretio Milanu u telefonskom razgovoru. Čule su se, navodno, pretnje "popićeš metak" i "udaviću te u Kolubari", jer je, navodno, pretučen jedan Slavkov čovek, a kada su se našli u porti crkve, Slavko je u jednom trenutku, kako se sumnja, gurnuo napunjeni pištolj u ruke svom sinu i rekao mu da puca u njegovog poslovnog partnera uz reči: "Pali, mali".

Dečak je poslušao oca i pucao Milanu u desnu nadlakticu. I dok je upucani mladić ležao na ulici u lokvi krvi, osumnjičeni je zgrabio dete i dao se u beg, a teško ranjenog Milana je uočio drug, najpre mu je zaustavio krvarenje, a zatim ubacio u automobil i prevezao ga u bolnicu.

Foto: Društvene mreže/ Privatna arhiva Slavko O. (levo) i ranjeni Milan R.

Dosije krcat PREMA nezvaničnim informacijama, Slavko O. već ima "bogat" dosije zbog prijava za ilegalno naoružanje, šumske krađe, nasilje...

- Reč je o čoveku koji godinama puni policijske beležnice i dobro je poznat svim operativcima na ovom terenu. Kada smo otvorili njegov dosije, videli smo čitav niz prijava - od nelegalnog oružja i šumskih krađa, pa sve do nasilničkog ponašanja i sukoba u saobraćaju - otkriva izvor iz istrage.

Čim je alarmirana policija, sve raspoložive patrole krenule su u potragu, a automobil sa osumnjičenim je sustignut i presretnut u mestu Brgule, gde su Slavku O. odmah stavljene lisice! Prethodno je Slavko, kako je saopštila policija, otišao kod poznanika S. N., kojem je ostavio pištolj, a dete odveo kod majke u selo Brgule. Policijski inspektori su našli pištolj, koji je, kako se sumnja, korišćen u obračunu i koji je odmah poslat na biološko i balističko veštačenje.

Na mestu pucnjave, urađen je uviđaj kako bi se prikupili svi materijalni dokazi i rasvetlile tačne okolnosti ovog napada. Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu za teško ubistvo u pokušaju i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja danas biti priveden u Više javno tužilaštvo na saslušanje.

Poturio dete da preti

PREMA rečima bake ranjenog Milana iz Draževca, njen unuk je čitavog dana dobijao stravične pretnje od Slavka, koji je davao telefon detetu i govorio mu šta da izgovori.

- On je poturio dete! Ceo dan ga je zvao i pretio mu, a dete mu reklo: "Ja ću da te ubijem" - ispričala je starica novinarima. - Milan je veoma mlad ostao bez majke, a nedavno i bez oca. Sahranila sam sina, a sada zamalo i unuka zbog nečije zlobe.

Inače, komšije iz sela za ranjenog mladića imaju samo reči hvale, opisujući ga kao izuzetno vrednog, radnog i primernog momka.