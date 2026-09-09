Ima jedno novo ime na spisku: Ove igrače Zvezde je pozvao Paunović u reprezentaciju Srbije!
"Orlove" očekuju mečevi u Ligi nacija!
Fudbalsku reprezentaciju Srbije u septembru i oktobru očekuje početak takmičenja u novom ciklusu Lige nacija.
I dok nacija s nestrpljenjem iščekuje širi spisak selektora "orlova" Veljka Paunovića, za mečeve u jakoj A2 grupi, može se naslutiti ko će šampiona Superlige, ekipu Crvene zvezde, predstavljati u nacionalnom timu.
Na njemu se nalazi petorka crveno-belih, a kako je potvrđeno "Novostima", to su: Miloš Veljković, Vasilije Kostov, Vladimir Lučić, povratnik Mihailo Ristić i novo ime Stefan Gudelj. Iako će sigurno doći do skraćenja, sa petoricom fudbalera Crvena zvezda je potvrdila dominaciju u srpskom fudbalu.
Treba reći da su iskusni štoper Veljković, Lučić i doskora najtraženiji fudbaler Zvezde Kostov ranije dobijali pozive od selektora Paunovića. U nacionalni timu je opet povratnik Mihailo Ristić, koji se ovog leta posle igranja u španskoj Selti, odlučio za povratak na Marakanu posle deset godina.
Prethodno je branio boje ruskog Krasnodara, praške Sparte, Monpeljea, Benfike i španskog tima iz Viga.
Mladi Stefan Gudelj je možda najveće ime na spisku, ali se dokazao sjajnom igrom u 180. Večitom derbiju, kada je perspektivni štoper zaustavio sve nalete Partizanovih fudbalera.
Poziv za A reprezentaciju Srbije nije dobio Matej Gaštarov. Podsetimo, direktor za strategiju i razvoj Fudbalskog saveza Srbije Ranko Stojić otkrio je nedavno, da će FSS učiniti sve što može da mladi vezni fudbaler Zvezde rodom iz Skoplja obuče dres "orlova" u narednom periodu.
Izabranici Veljka Paunovića imaju paklen zadatak, pošto su u grupi sa Nemačkom, Holandijom i Grčkom. Premijera ih čeka već za 15 dana, tačnije 24. septembra na Marakani, a rival su "Heleni" (20.45). Samo tri dana kasnije, "orlovi" ponovo igraju na stadionu "Rajko Mitić", gde stiže moćna Holandija.
Narednog meseca, slede veoma teška gostovanja, najpre Nemačkoj 1. oktobra (20.45), a potom tri dana kasnije sledi "revanš" u Holandiji.
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