Došao u Zvezdu iz Bundeslige, poredili ga sa Ronaldom, šokiraćete se čime se danas bavi: "Devojke, koja je..."

Sećate li se ovog krilnog fudbalera?

Foto: Instagram/milan_senic

Milan Senić je pre skoro deset godina bio jedan od zanimljivijih mladih fudbalera koji su stigli u Crvenu zvezdu. Na Marakanu je došao iz nemačkog Bajera iz Leverkuzena, a tadašnji generalni direktor crveno-belih Zvezdan Terzić imao je ogromna očekivanja od talentovanog fudbalera.

Čak ga je uporedio sa jednim od najboljih fudbalera svih vremena – Kristijanom Ronaldom.

Senić je u Zvezdu stigao početkom 2017. godine, kao 19-godišnjak, posle perioda provedenog u Nemačkoj. Imao je iskustvo igranja u omladinskim selekcijama Bajera, a njegov dolazak na Marakanu predstavljen je kao ulaganje u budućnost.

- Podseća na Kristijana Ronalda, po poziciji na kojoj igra i po izgledu. Mnogo očekujemo od njega - govorio je tada Terzić.

Velika najava, međutim, nije dobila nastavak kakav su mnogi očekivali. Senić nije uspeo da se izbori za mesto u prvom timu Crvene zvezde i nije upisao zvaničan nastup za seniorsku ekipu. Usledile su pozajmice i novi klubovi, a njegov fudbalski put odveo ga je daleko od najveće scene.

Igrao je u Srbiji i Mađarskoj, a potom se ponovo vratio u Nemačku, gde je nastupao za klubove iz nižih rangova, u 6. i 7. ligi.

Danas se njegovo ime može pronaći u svetu društvenih mreža. Senić je aktivan na internetu, gde se predstavlja kroz sadržaj koji nema mnogo veze sa onim što mu je pre gotovo deset godina bilo predviđano – velikom fudbalskom karijerom.

Na društvenim mrežama objavljuje sadržaj vezan za svakodnevni život, treninge, modu, video-produkciju i influenserski svet, pa je njegov život danas prilično drugačiji od onog koji su mu mnogi predviđali kada je oblačio crveno-beli dres.

Koliko se obreio u svetu diginalnog sadržaja govori i ova porukla koju je sredinom avgusta imao za žensi deo populacije koji ga prati.

- Devojke, koja je najbezobraznija poruka koju ste ikada pronašle u telefonu svog dečka?

Njegova priča tako predstavlja još jedan primer koliko karijera mladog fudbalera može da bude nepredvidiva. Senić danas ima 29 godina, a iza sebe period koji je počeo u jednom od najpoznatijih nemačkih fudbalskih sistema, nastavio se dolaskom na Marakanu i velikim očekivanjima, ali se završio mnogo drugačije nego što su mnogi mogli da pretpostave.