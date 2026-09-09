Došao u Zvezdu iz Bundeslige, poredili ga sa Ronaldom, šokiraćete se čime se danas bavi: "Devojke, koja je..."
Sećate li se ovog krilnog fudbalera?
Milan Senić je pre skoro deset godina bio jedan od zanimljivijih mladih fudbalera koji su stigli u Crvenu zvezdu. Na Marakanu je došao iz nemačkog Bajera iz Leverkuzena, a tadašnji generalni direktor crveno-belih Zvezdan Terzić imao je ogromna očekivanja od talentovanog fudbalera.
Čak ga je uporedio sa jednim od najboljih fudbalera svih vremena – Kristijanom Ronaldom.
Senić je u Zvezdu stigao početkom 2017. godine, kao 19-godišnjak, posle perioda provedenog u Nemačkoj. Imao je iskustvo igranja u omladinskim selekcijama Bajera, a njegov dolazak na Marakanu predstavljen je kao ulaganje u budućnost.
- Podseća na Kristijana Ronalda, po poziciji na kojoj igra i po izgledu. Mnogo očekujemo od njega - govorio je tada Terzić.
Velika najava, međutim, nije dobila nastavak kakav su mnogi očekivali. Senić nije uspeo da se izbori za mesto u prvom timu Crvene zvezde i nije upisao zvaničan nastup za seniorsku ekipu. Usledile su pozajmice i novi klubovi, a njegov fudbalski put odveo ga je daleko od najveće scene.
Igrao je u Srbiji i Mađarskoj, a potom se ponovo vratio u Nemačku, gde je nastupao za klubove iz nižih rangova, u 6. i 7. ligi.
Danas se njegovo ime može pronaći u svetu društvenih mreža. Senić je aktivan na internetu, gde se predstavlja kroz sadržaj koji nema mnogo veze sa onim što mu je pre gotovo deset godina bilo predviđano – velikom fudbalskom karijerom.
Na društvenim mrežama objavljuje sadržaj vezan za svakodnevni život, treninge, modu, video-produkciju i influenserski svet, pa je njegov život danas prilično drugačiji od onog koji su mu mnogi predviđali kada je oblačio crveno-beli dres.
Koliko se obreio u svetu diginalnog sadržaja govori i ova porukla koju je sredinom avgusta imao za žensi deo populacije koji ga prati.
- Devojke, koja je najbezobraznija poruka koju ste ikada pronašle u telefonu svog dečka?
Njegova priča tako predstavlja još jedan primer koliko karijera mladog fudbalera može da bude nepredvidiva. Senić danas ima 29 godina, a iza sebe period koji je počeo u jednom od najpoznatijih nemačkih fudbalskih sistema, nastavio se dolaskom na Marakanu i velikim očekivanjima, ali se završio mnogo drugačije nego što su mnogi mogli da pretpostave.
Preporučujemo
Ben Šelton spustio slušalicu Karlosu Alkarazu, i to na koji datum
09. 09. 2026. u 09:59 >> 10:14
Posle jednog meča precrtao Srbiju za sva vremena, a sada mu se desilo ovo...
09. 09. 2026. u 10:12
"Napiću se da sve zaboravim": Hit izjava 6. igračice sveta posle ispadanja sa US Opena
09. 09. 2026. u 10:07
Drama u Njujorku: Karlos Alkaraz povraćao na terenu, pa ispao sa US Opena
09. 09. 2026. u 09:46 >> 10:03
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Šampion Evrope kreće po treću krunu zaredom, PSŽ ima lak zadatak na startu LŠ!
Aktuelni prvak Evrope PSŽ u sredu započinje odbranu trofeja u Ligi šampiona, a na „Parku prinčeva“ gostuje Slovan iz Bratislave. Parižani žele da nastave pohod ka istorijskoj trećoj uzastopnoj tituli, dok će slovački šampion pokušati da izbegne scenario iz prošle sezone, kada je u ligaškoj fazi izgubio svih osam utakmica.
09. 09. 2026. u 07:00
"Bomba" u Partizanu: Crno-beli doveli reprezentativca Srbije!
Veliki posao RK Partizan. Parni valjak je u svoje redove doveo reprezentativca Srbije.
08. 09. 2026. u 18:10
Bešiktaš stao uz Dušana Vlahovića! Klub se oglasio saopštenjem
Bešiktaš je izdao saopštenje povodom odluke da Dušan Vlahović bude upućen Disciplinskom odboru zbog incidenta sa Škrinjarom tokom prvenstvenog meča sa Fenerbahčeom.
08. 09. 2026. u 22:17
Komentari (0)