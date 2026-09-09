Fudbal

Šok na kultnom stadionu, navijačica u suzama i zemlja na nogama: "Prišao mi je, osetila sam..."

Новости онлине

09. 09. 2026. u 13:10

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Slučaj koji se dogodio na kultnom stadionu Velodrom tokom utakmice između Olimpik Marseja i Pariza u nedelju izazvao je široku pažnju u Francuskoj.

Шок на култном стадиону, навијачица у сузама и земља на ногама: Пришао ми је, осетила сам...

FOTO: ADRIENPITTORE / Sipa Press / Profimedia

Navijačica Marseja javno je objavila na društvenim mrežama da tvrdi da je bila žrtva seksualnog napada na tribinama tokom utakmice, koju je Pariz dobio sa 3:2.

Prema njenom svedočenju, primetila je incident tokom poluvremena, kada je primetila tragove na svojoj odeći.

- Jedan navijač mi je prišao i osetila sam dodir. Mislila sam da je to samo guranje zbog publike, ali na kraju sam primetila tragove na svojoj odeći, osećala sam se prljavo i jadno - rekla je navijačica.

Kako je navela, u početku nije znala šta se dogodilo, ali je kasnije posumnjala da je u pitanju seksualni napad, nije mogla da sakrije suze.

Svoje iskustvo je opisala na društvenim mrežama, a prema francuskim medijima, obaveštena je policija, navijačka grupa kojoj i sam klub pripada.

„L' Equipe“ navodi da je navijačica objavila svoje svedočenje dan posle utakmice, dok je „Le Parisien“ takođe izvestio o njenim tvrdnjama i reakciji Marseja.

Olimpik Marsej je saopštio da podržava navijačicu i da želi da pomogne u rasvetljavanju celog slučaja.

Klub je najavio punu saradnju sa nadležnim pravosudnim organima kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

Nakon ovoga, i Francuska se podigla na noge, posebno zbog sumnje na seksualni napad, čime žele da otklone svaku sumnju i stave ceo slučaj na papir istine.

Za sada nema javno potvrđenih informacija o identitetu osobe koja bi eventualno mogla biti odgovorna za incident, niti je javnosti poznat ishod bilo kakve istrage.

Slučaj je izazvao brojne reakcije u Francuskoj, posebno zbog činjenice da se navodni incident dogodio na tribinama jednog od najpoznatijih stadiona u zemlji, tokom utakmice Lige 1.

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