Šok na kultnom stadionu, navijačica u suzama i zemlja na nogama: "Prišao mi je, osetila sam..."
Slučaj koji se dogodio na kultnom stadionu Velodrom tokom utakmice između Olimpik Marseja i Pariza u nedelju izazvao je široku pažnju u Francuskoj.
Navijačica Marseja javno je objavila na društvenim mrežama da tvrdi da je bila žrtva seksualnog napada na tribinama tokom utakmice, koju je Pariz dobio sa 3:2.
Prema njenom svedočenju, primetila je incident tokom poluvremena, kada je primetila tragove na svojoj odeći.
- Jedan navijač mi je prišao i osetila sam dodir. Mislila sam da je to samo guranje zbog publike, ali na kraju sam primetila tragove na svojoj odeći, osećala sam se prljavo i jadno - rekla je navijačica.
Kako je navela, u početku nije znala šta se dogodilo, ali je kasnije posumnjala da je u pitanju seksualni napad, nije mogla da sakrije suze.
Svoje iskustvo je opisala na društvenim mrežama, a prema francuskim medijima, obaveštena je policija, navijačka grupa kojoj i sam klub pripada.
„L' Equipe“ navodi da je navijačica objavila svoje svedočenje dan posle utakmice, dok je „Le Parisien“ takođe izvestio o njenim tvrdnjama i reakciji Marseja.
Olimpik Marsej je saopštio da podržava navijačicu i da želi da pomogne u rasvetljavanju celog slučaja.
Klub je najavio punu saradnju sa nadležnim pravosudnim organima kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.
Nakon ovoga, i Francuska se podigla na noge, posebno zbog sumnje na seksualni napad, čime žele da otklone svaku sumnju i stave ceo slučaj na papir istine.
Za sada nema javno potvrđenih informacija o identitetu osobe koja bi eventualno mogla biti odgovorna za incident, niti je javnosti poznat ishod bilo kakve istrage.
Slučaj je izazvao brojne reakcije u Francuskoj, posebno zbog činjenice da se navodni incident dogodio na tribinama jednog od najpoznatijih stadiona u zemlji, tokom utakmice Lige 1.
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