STRAŠNA EKIPA: Četa Nikole Grbića je glavni favorit za zlato na Evropskom prvenstvu!
SRPSKI stručnjak objavio je finalni roster Poljske za predstojeće Evropsko prvenstvo na kojem brane zlato osvojeno 2023. godine u Rimu.
Poljska već godinama ima ubedljivo najbolji roster na svetu, takvu dubinu nema aposlutno nijedna reprezentacija, izuzetno su jaki na svim pozicijama i ne čudi što četa Nikole Grbića "bere" medalje na svim velikim takmičenjima.
Za ovogodišnje prvenstvo Grbić je morao malo promešao karte, pre svega na mreži gde nema prepoznatljivih lica Kohanovskog i Bjenjeka zbog povreda, ali veruje u mlade srednjake Poljske i pozvao je Jakubišaka i Novak da budu ispomoć iskusnom Lemanskom, kao što je bio slučaj u Ligi nacija.
Najjači deo tima su primači i biće zanimljivo videti za koga će se Grbić odlučiti između Leona, Fornala i Semenjuka.
Nije nemoguće ni da praktikuje da mu sva trojica igraju na terenu, stim što je Leon u tom slučaju korektor kao što je bio slučaj u finalu Lige nacije protiv Amerike (3:2), ali Grbić je izjavio da mu to nije primarna ideja.
Poljaci na ovo prvenstvo dolaze sa najvećim ambicijama, ubedljivo su najkvalitetnija reprezentacija, favoriti su po bukmejkerima i spremni su da odbrane zlato osvojeno u Rimu 2023. godine.
Grupu fazu EP igraće u Sofiji pošto su član grupe "B" gde su još Bugarska, Ukrajina, Izrael, Portugal i Severna Makedonija.
Tu će igrati i prve mečeve nokaut faze, pošto su u donjem delu žreba, dok bi zatim trebali da se presele u Milano gde će se igrati sama završnica turnira (polufinale i finale) koja je bez ovakve Poljske našeg Nikola Grbiće nezamisliva.
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