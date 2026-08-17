Košarka

"UŽIVAJ, KALINA!" Barselona se prva oglasila nakon što je Nikola Kalinić objavio da ide u penziju

Filip Milošević

17. 08. 2026. u 19:00 >> 18:56

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Doskorašnji košarkaš Crvene zvezde, Nikola Kalinić, zvanično se danas i penzionisao.

УЖИВАЈ, КАЛИНА! Барселона се прва огласила након што је Никола Калинић објавио да иде у пензију

FOTO: ABA liga j.t.d./ Dragana Stjepanović

"Srpski krilni košarkaš je igrao u Barsi između 2022. i 2024. Odigrao je 160 zvaničnih utakmica, osvojivši jednu špansku i dve katalonske lige.

Uživaj u sledećem poglavlju, Kalina!", stoji u poruci Barselone.

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