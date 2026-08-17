"UŽIVAJ, KALINA!" Barselona se prva oglasila nakon što je Nikola Kalinić objavio da ide u penziju
Doskorašnji košarkaš Crvene zvezde, Nikola Kalinić, zvanično se danas i penzionisao.
"Srpski krilni košarkaš je igrao u Barsi između 2022. i 2024. Odigrao je 160 zvaničnih utakmica, osvojivši jednu špansku i dve katalonske lige.
Uživaj u sledećem poglavlju, Kalina!", stoji u poruci Barselone.
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