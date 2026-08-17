GROM IZ VEDRA NEBA: Nikola Kalinić završio igračku karijeru!
Odlučio da otvori novo sportsko poglavlje.
Srpski košarkaš Nikola Kalinić odlučio je da završi karijeru! Neverovatna vest se pojavila kao grom iz vedra neba!
Nekadašnji reprezentativac Srbije je okačio "patike o klin". Ovo odluku je objavio na društvenim mrežama i otkrio da ostaje na Malom Kalemegdanu, ali kao trener Crvene zvezde!
- Ljudi, završavam karijeru. Postajem pomoćni trener u Zvezdi. Zbog životne situacije želim da budem blizu Beograda. Hvala svima što ste bili deo lude vožnje - napisao je Kalinić.
Subotičanin je protekle dve sezone proveo u Crvenoj zvezdi i to mu je bio treći mandat u klubu sa Malog Kalemegdana.
Nedavno je osvanula informacija da je novosadska Vojvodina zainteresovana za njegove usluge, u kojoj je svojevremeno igrao.
Kalinić je profesionalnu karijeru počeo u subotičkom Spartaku 2009, odakle ga je put do Zvezdinog dresa vodio preko Novog Sada i pomenute Vojvodine do kragujevačkog Radničkog.
Prvi mandat u crveno-belom dresu imao je u sezoni 2014/15, drugi u 2021/22, a čak pet sezona branio je boje Fenerbahčea, dok se oprobao u Valensiji i Barseloni iz koje se vratio na Mali Kalemegdan.
Titulu šampiona Evrolige osvojio je 2017. sa turskim klubom, ACB ligu je uzeo sa Kataloncima 2023. godine, a dvaput je bio i prvak ABA lige sa Crvenom zvezdom. Ima i tri pehara prvaka Turske.
Pre četiri godine je bio proglašen za MVP regionalnog takmičenja, u crveno-belom dresu.
Sa reprezentacijom ima srebro sa Olimpijskih igara 2016. i Mundobasketa 2014. godine.
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