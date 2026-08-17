GROM IZ VEDRA NEBA: Nikola Kalinić završio igračku karijeru!

Odlučio da otvori novo sportsko poglavlje.

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Srpski košarkaš Nikola Kalinić odlučio je da završi karijeru! Neverovatna vest se pojavila kao grom iz vedra neba!

Nekadašnji reprezentativac Srbije je okačio "patike o klin". Ovo odluku je objavio na društvenim mrežama i otkrio da ostaje na Malom Kalemegdanu, ali kao trener Crvene zvezde!

- Ljudi, završavam karijeru. Postajem pomoćni trener u Zvezdi. Zbog životne situacije želim da budem blizu Beograda. Hvala svima što ste bili deo lude vožnje - napisao je Kalinić.

Subotičanin je protekle dve sezone proveo u Crvenoj zvezdi i to mu je bio treći mandat u klubu sa Malog Kalemegdana.

FOTO: ABA liga j.t.d./ Dragana Stjepanović

Nedavno je osvanula informacija da je novosadska Vojvodina zainteresovana za njegove usluge, u kojoj je svojevremeno igrao.

Kalinić je profesionalnu karijeru počeo u subotičkom Spartaku 2009, odakle ga je put do Zvezdinog dresa vodio preko Novog Sada i pomenute Vojvodine do kragujevačkog Radničkog.

Prvi mandat u crveno-belom dresu imao je u sezoni 2014/15, drugi u 2021/22, a čak pet sezona branio je boje Fenerbahčea, dok se oprobao u Valensiji i Barseloni iz koje se vratio na Mali Kalemegdan.

Titulu šampiona Evrolige osvojio je 2017. sa turskim klubom, ACB ligu je uzeo sa Kataloncima 2023. godine, a dvaput je bio i prvak ABA lige sa Crvenom zvezdom. Ima i tri pehara prvaka Turske.

Pre četiri godine je bio proglašen za MVP regionalnog takmičenja, u crveno-belom dresu.

Sa reprezentacijom ima srebro sa Olimpijskih igara 2016. i Mundobasketa 2014. godine.

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