Košarka

GROM IZ VEDRA NEBA: Nikola Kalinić završio igračku karijeru!

Новости онлине/С.С.

17. 08. 2026. u 16:59

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Odlučio da otvori novo sportsko poglavlje.

ГРОМ ИЗ ВЕДРА НЕБА: Никола Калинић завршио играчку каријеру!

Foto: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski košarkaš Nikola Kalinić odlučio je da završi karijeru! Neverovatna vest se pojavila kao grom iz vedra neba!

Nekadašnji reprezentativac Srbije je okačio "patike o klin". Ovo odluku je objavio na društvenim mrežama i otkrio da ostaje na Malom Kalemegdanu, ali kao trener Crvene zvezde!

- Ljudi, završavam karijeru. Postajem pomoćni trener u Zvezdi. Zbog životne situacije želim da budem blizu Beograda. Hvala svima što ste bili deo lude vožnje - napisao je Kalinić.

Subotičanin je protekle dve sezone proveo u Crvenoj zvezdi i to mu je bio treći mandat u klubu sa Malog Kalemegdana.

FOTO: ABA liga j.t.d./ Dragana Stjepanović

Nedavno je osvanula informacija da je novosadska Vojvodina zainteresovana za njegove usluge, u kojoj je svojevremeno igrao.

Kalinić je profesionalnu karijeru počeo u subotičkom Spartaku 2009, odakle ga je put do Zvezdinog dresa vodio preko Novog Sada i pomenute Vojvodine do kragujevačkog Radničkog.

Prvi mandat u crveno-belom dresu imao je u sezoni 2014/15, drugi u 2021/22, a čak pet sezona branio je boje Fenerbahčea, dok se oprobao u Valensiji i Barseloni iz koje se vratio na Mali Kalemegdan.

Titulu šampiona Evrolige osvojio je 2017. sa turskim klubom, ACB ligu je uzeo sa Kataloncima 2023. godine, a dvaput je bio i prvak ABA lige sa Crvenom zvezdom. Ima i tri pehara prvaka Turske.

Pre četiri godine je bio proglašen za MVP regionalnog takmičenja, u crveno-belom dresu.

Sa reprezentacijom ima srebro sa Olimpijskih igara 2016. i Mundobasketa 2014. godine.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Čuveni sajt objavio listu 15 najgorih srpskih jela: Ovaj spisak naljutiće mnoge Srbe!
Panorama

0 0

Čuveni sajt objavio listu 15 najgorih srpskih jela: Ovaj spisak naljutiće mnoge Srbe!

LASTA „najgorih srpskih jela“ koju objavljuje gastronomski vodič TasteAtlas ponovo je izazvala raspravu, posebno zato što su se među slabije ocenjenim specijalitetima našla jela bez kojih mnogi u Srbiji teško mogu da zamisle domaću trpezu. Ipak, važno je naglasiti da je lista u međuvremenu ažurirana: umesto ranijih 15, TasteAltlas trenutno rangira čak 26 srpskih jela, a poredak se formira na osnovu ocena korisnika.

17. 08. 2026. u 14:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica

Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica