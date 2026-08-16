Košarka

"KADA GLEDAM PARTIZAN, ŽELIM DA VIDIM SRPSKE IGRAČE!" Lovernj bez dlake na jeziku

Filip Milošević

16. 08. 2026. u 14:18

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Centar Partizana, Žofri Lovernj, govorio je da klubovi u Evroligi više trebaju da se koncentrišu na domaćoj bazi igrača, nego da gomilaju strance.

КАДА ГЛЕДАМ ПАРТИЗАН, ЖЕЛИМ ДА ВИДИМ СРПСКЕ ИГРАЧЕ! Ловерњ без длаке на језику

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

O tome je govorio Žofri Lovernj za "Skweek".

Kada sam bio dete i pratio Panatinaikos, gledao sam Spanulisa, Focisa i Dijamantidisa. Naravno, bilo je i Amerikanaca, ali su ti klubovi imali najbolje evropske igrače.

Kada gledam Žalgiris, želim da vidim litvanske igrače. Kada gledam Partizan, želim da vidim srpske igrače. Ne želim da svi klubovi izgledaju isto - rekao je centar crno-belih.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA U NAJUŽEM IZBORU ZA NAJPOŽELJNIJU DESTINACIJU EVROPE: Glasajte za našu zemlju u prestižnom izboru magazina Wanderlust!

SRBIJA U NAJUŽEM IZBORU ZA NAJPOŽELjNIJU DESTINACIJU EVROPE: Glasajte za našu zemlju u prestižnom izboru magazina Wanderlust!