"KADA GLEDAM PARTIZAN, ŽELIM DA VIDIM SRPSKE IGRAČE!" Lovernj bez dlake na jeziku

Centar Partizana, Žofri Lovernj, govorio je da klubovi u Evroligi više trebaju da se koncentrišu na domaćoj bazi igrača, nego da gomilaju strance.

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O tome je govorio Žofri Lovernj za "Skweek".

Kada sam bio dete i pratio Panatinaikos, gledao sam Spanulisa, Focisa i Dijamantidisa. Naravno, bilo je i Amerikanaca, ali su ti klubovi imali najbolje evropske igrače.

Kada gledam Žalgiris, želim da vidim litvanske igrače. Kada gledam Partizan, želim da vidim srpske igrače. Ne želim da svi klubovi izgledaju isto - rekao je centar crno-belih.