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EVROPA IMA NOVOG ŠAMPIONA: Nemački atletičar Anamal Petros osvojio zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu

Filip Milošević

16. 08. 2026. u 12:54

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Nemački atletičar Anamal Petros osvojio je danas zlatnu medalju u maratonu na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.

ЕВРОПА ИМА НОВОГ ШАМПИОНА: Немачки атлетичар Анамал Петрос освојио златну медаљу на Европском првенству

foto: Svoboda Jaroslav / ČTK / Profimedia

Petros je stazu dugu 42 kilometra i 195 metara prešao za 2.09,11 sati, što je novi rekord šampionata.

Italijan Pjetro Riva osvojio je srebrnu medalju sa 2.09,18 sati, dok je Gašau Ajale iz Izraela došao do bronze sa 2.09,21.

 

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