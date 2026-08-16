EVROPA IMA NOVOG ŠAMPIONA: Nemački atletičar Anamal Petros osvojio zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu
Nemački atletičar Anamal Petros osvojio je danas zlatnu medalju u maratonu na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.
Petros je stazu dugu 42 kilometra i 195 metara prešao za 2.09,11 sati, što je novi rekord šampionata.
Italijan Pjetro Riva osvojio je srebrnu medalju sa 2.09,18 sati, dok je Gašau Ajale iz Izraela došao do bronze sa 2.09,21.
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