BENZEMA BESAN! Postao višak u Al Hilalu
Nekada jedan od najboljih napadača sveta, Karim Benzema, postao je višak u Al Hilalu.
Naime, Francuz se nalazi na spisku igrača na koje trener Simone Inzagi više ne računa, javljaju mediji iz Saudijske Arabije.
On je zadovoljan uslovima u Al Hilalu sa kojim ima ugovor još godinu dana, ali oni pokušavaju ga se otarase. Trener Simone Inzagi ga je uprkos postignutom golu iz penala izveo iz igre prilično rano, na šta je on burno reagovao.
Preporučujemo
DOŽIVELI SU DEBAKL NA SVETSKOM PRVENSTVU! Sada imaju novog selektora!
16. 08. 2026. u 20:32
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SVET GLEDA U NEVERICI! Otkriveno šta je slovenački sudija šapnuo na uvo Mesiju u finalu Svetskog prvenstva!
Argentinci su imali primedbe na račun arbitra Slavka Vinčića iz Slovenije.
16. 08. 2026. u 15:42
PRENOS, PARTIZAN - RADNIČKI 1923! Stativa! Crno-beli se sa debitantom zahuktavaju za Špance!
Sva dešavanja sa utakmice petog kola Superlige Srbije iz Humske pratite uživo na našem portalu.
16. 08. 2026. u 21:25
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)