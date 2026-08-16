Fudbal

BENZEMA BESAN! Postao višak u Al Hilalu

Filip Milošević

16. 08. 2026. u 13:25

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Nekada jedan od najboljih napadača sveta, Karim Benzema, postao je višak u Al Hilalu.

БЕНЗЕМА БЕСАН! Постао вишак у Ал Хилалу

Foto: bdullah Ahmed / imago sportfotodienst / Profimedia

Naime, Francuz se nalazi na spisku igrača na koje trener Simone Inzagi više ne računa, javljaju mediji iz Saudijske Arabije.

On je zadovoljan uslovima u Al Hilalu sa kojim ima ugovor još godinu dana, ali oni pokušavaju ga se otarase. Trener Simone Inzagi ga je uprkos postignutom golu iz penala izveo iz igre prilično rano, na šta je on burno reagovao.

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