BENZEMA BESAN! Postao višak u Al Hilalu

Nekada jedan od najboljih napadača sveta, Karim Benzema, postao je višak u Al Hilalu.

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Naime, Francuz se nalazi na spisku igrača na koje trener Simone Inzagi više ne računa, javljaju mediji iz Saudijske Arabije.

On je zadovoljan uslovima u Al Hilalu sa kojim ima ugovor još godinu dana, ali oni pokušavaju ga se otarase. Trener Simone Inzagi ga je uprkos postignutom golu iz penala izveo iz igre prilično rano, na šta je on burno reagovao.