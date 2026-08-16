Fudbal

ŠTETA! Nikola Simić bez plasmana u finale Evropskog prvenstva

Александар Илић
Aleksandar Ilić

16. 08. 2026. u 14:00

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Srpski plivač Nikola Simić nije uspeo danas da se plasira u finale trke na 400 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu.

ШТЕТА! Никола Симић без пласмана у финале Европског првенства

FOTO: Depositphoto/Lakov

Simić je trku završio za 3.53,51 minut, što je ukupno bilo 29. vreme u kvalifikacijama.


Najbrže vreme u kvalifikacijama imao je Nemac Oliver Klement sa 3.45,22 minuta.
Finale trke na 400 metara održaće se večeras od 19.21 sat.


Srbija će večeras od 18.30 časova imati predstavnika u finalu trke na 50 metara slobodnim stilom, u kojem će učestvovati Andrej Barna.
 

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