ŠTETA! Nikola Simić bez plasmana u finale Evropskog prvenstva

Srpski plivač Nikola Simić nije uspeo danas da se plasira u finale trke na 400 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu.

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Simić je trku završio za 3.53,51 minut, što je ukupno bilo 29. vreme u kvalifikacijama.



Najbrže vreme u kvalifikacijama imao je Nemac Oliver Klement sa 3.45,22 minuta.

Finale trke na 400 metara održaće se večeras od 19.21 sat.



Srbija će večeras od 18.30 časova imati predstavnika u finalu trke na 50 metara slobodnim stilom, u kojem će učestvovati Andrej Barna.

