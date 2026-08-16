ŠTETA! Nikola Simić bez plasmana u finale Evropskog prvenstva
Srpski plivač Nikola Simić nije uspeo danas da se plasira u finale trke na 400 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu.
Simić je trku završio za 3.53,51 minut, što je ukupno bilo 29. vreme u kvalifikacijama.
Najbrže vreme u kvalifikacijama imao je Nemac Oliver Klement sa 3.45,22 minuta.
Finale trke na 400 metara održaće se večeras od 19.21 sat.
Srbija će večeras od 18.30 časova imati predstavnika u finalu trke na 50 metara slobodnim stilom, u kojem će učestvovati Andrej Barna.
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