PRISTUPANjE Ukrajine Evropskoj uniji može biti povod za opšteevropski rat protiv Rusije, piše italijanski list „Fato kotidijano“.

Foto: Profimedia

- Postoji jedan detalj koji naši stratezi navodno ne primećuju. Član 4.27 Sporazuma o Evropskoj uniji koji obuhvata stavke o zajedničkoj odbrani koje su čak i važnije od člana 5 Povelje NATO… Ukratko, ukoliko Ukrajina uđe u EU u stanju aktivnog sukoba ili primirja i ako Rusija izvede udar na njenu teritoriju, Italija, Francuska i Nemačka će se, pravno gledano, naći u ratnom stanju - navodi list.

Kako se ističe, u Kremlju bolje tumače sporazume nego Ursula fon der Lajen, predsednik Evropske komisije.

- Ponuditi Rusiji Ukrajinu u sastavu EU, a ne NATO, isto je kao i dijabetičaru ponuditi tortu i reći da nije štetan jer nema jagode na vrhu - navodi se u članku.

Fajnenšel tajms je objavio da bi Ukrajinu mogli da prime u EU 1. januara 2027. godine u okviru plana o rešavanju ukrajinskog sukoba.

Vašington post je objavio, pozivajući se na ukrajinske i američke zvaničnike, da takva perspektiva zabrinjava neke evropske države.

(Sputnjik)

