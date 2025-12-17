ITALIJANSKI LIST ANALIZIRA: Pristupanje Ukrajine EU put ka opšteevropskom ratu protiv Rusije
PRISTUPANjE Ukrajine Evropskoj uniji može biti povod za opšteevropski rat protiv Rusije, piše italijanski list „Fato kotidijano“.
- Postoji jedan detalj koji naši stratezi navodno ne primećuju. Član 4.27 Sporazuma o Evropskoj uniji koji obuhvata stavke o zajedničkoj odbrani koje su čak i važnije od člana 5 Povelje NATO… Ukratko, ukoliko Ukrajina uđe u EU u stanju aktivnog sukoba ili primirja i ako Rusija izvede udar na njenu teritoriju, Italija, Francuska i Nemačka će se, pravno gledano, naći u ratnom stanju - navodi list.
Kako se ističe, u Kremlju bolje tumače sporazume nego Ursula fon der Lajen, predsednik Evropske komisije.
- Ponuditi Rusiji Ukrajinu u sastavu EU, a ne NATO, isto je kao i dijabetičaru ponuditi tortu i reći da nije štetan jer nema jagode na vrhu - navodi se u članku.
Fajnenšel tajms je objavio da bi Ukrajinu mogli da prime u EU 1. januara 2027. godine u okviru plana o rešavanju ukrajinskog sukoba.
Vašington post je objavio, pozivajući se na ukrajinske i američke zvaničnike, da takva perspektiva zabrinjava neke evropske države.
(Sputnjik)
