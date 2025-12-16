KOŠARKAŠKI SVET U NEVERICI! Nikola Jokić osramotio sudiju, smeje mu se cela Amerika (VIDEO)

Srpski košarkaš Nikola Jokić ostvario je novi tripl-dabl u pobedi Denvera nad Hjustonom rezultatom 128:125 posle produžetka.

Foto AP

Jokić je utakmicu završio sa 39 poena, 15 skokova i 10 asistencija, dok je iz igre šutirao 13/27, uz četiri izgubljene lopte, ali i po dve ukradene i blokade.

Džamal Marej je pratio Jokića sa 35 poena i pet asistencija.

Alperen Šengun je bio najbolji u Hjustonu sa 33 poena i po 10 skokova i asistencija. Kevin Durent je dodao 25 poena, pet skokova i sedam asistencija, dok su po 16 ubacili Džabari Smit Džunior i Džoš Okogi.

Međutim, posle meča se dosta u Americi priča o neznanju sudije tog meča. Naime, Nikola Jokić je iskoristio prestup Okogija preko linije, da bi mu pogodio ruku, što je automatski trebalo da donese tehničku grešku.

- Nikola Jokić je zapravo toliko pametan da je znao jedno pravilo za koje ovaj sudija nije znao i nije bio zadovoljan kada sudija nije dosudio prekršaj. A za one koji se pitaju zašto se Nikola Jokić bunio — on je vrlo mudro bacio loptu o ruku Džoša Okogija, kao što ovde možete da vidite, jer je ruka Džoša Okogija bila preko aut-linije. To je trebalo da bude tehnička greška, ali sudija to nije dosudio - ispratio je i američki komentator ovo u čudu.

Nije potom Jokić želeo previše da troši nerve na ovu situaciju, već je grabio ka tripl-dablu i novom trijumfu Denvera, a sudiji je ostala bruka za sva vremena.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

