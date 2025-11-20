VEČITI TRLJAJU RUKE! Zvezda i Partizan dobili sjajne vesti iz Amerike

Mark Tejtum, zamenik komesara NBA lige, opširno je i konkretno opisao kada će krenuti zvanični proces trke za mesto u NBA Evropi, novom takmičenju koje će početi 2027. godine na Starom kontinentu, pod pokroviteljstvom najjače lige sveta i FIBA.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanovic

U intervjuu, Tejtum je naveo nekoliko kandidata za ulazak u novu ligu - Real Madrid, Barselonu, Bajern Minhen, Asvel, Mančester Siti, Pari Sen Žermen, a otvorio je mogućnost da se u elitno takmičenje uključe klubovi poput Crvene zvezde i Partizana.

- Ako govorimo o tržištima u Srbiji, Litvaniji, Hrvatskoj i drugim regionima, želimo da svaki tim ima priliku da se takmiči u najboljoj ligi. Biće to najbolja košarkaška liga u Evropi. Ako je u NBA ligi 450 najboljih igrača sveta, onda će u NBA Evropi biti od 451. do 900. igrača - izjavio je Tejtum i otkrio šta sve imaju Amerikanci u planu:

- U prvoj sezoni mogli bismo da organizujemo neku vrstu predsezonskog Kupa između NBA timova i evropskih klubova. Na primer, Niksi, Lejkersi i Bulsi mogli bi da dođu u Evropu i odigraju mečeve protiv Reala, PSŽ-a i Mančester Sitija. Na kraju tog turnira, tim bi dobio pehar.

Dugoročna vizija ipak ne uključuje priključenje nekog evropskog tima NBA ligi, već potencijalno učešće u NBA kupu.

- U narednih pet do deset godina mogli bismo da vidimo, na primer, najbolja dva evropska tima kako igraju u NBA kupu. Milan i Barselona, recimo, mogli bi da se susretnu u ovom formatu. Cilj je da se postigne ogroman rast košarke, uz vrhunsku infrastrukturu i gradove domaćine. Takođe, razmatramo i finansijski aspekt, saradnju sa vlasnicima i FIBA - zaključio je Mark Tejtum.

