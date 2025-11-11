ZVEZDA BAŠ NEMA SREĆE: Novi problemi za crveno-bele nakon poraza od Dubaija!
CRVENA zvezda je izgubila od Dubaija (102:86), ali više od samog poraza brinu nove povrede u crveno-belom taboru.
Ovaj meč je propustio Čima Moneke koji se požalio na bol u preponama tokom zagrevanja. Tokom utakmice povredu je doživi i Ebuka Izundu koji je izvrnuo skočni zglob.
Ovo je veliki problem za Sašu Obradovića, pošto su u pitanju dvojica jako bitnih košarkaša. Takođe i zbog toga što je već veliki broj igrača van tima.
Za dva dana Zvezda dočekuje Monako i veliko je pitanje u kom sastavu će nastupiti tim sa Malog Kalemegdana na toj utakmici.
U ovom trenutku za crveno-bele ne igraju: Devonte Grejem, Džordan Nvora, Tajson Karter, Džoel Bolomboj, Čima Moneke, Ebuka Izundu, Ajzea Kenan i Hasijel Rivero.
