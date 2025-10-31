OVO JE POBEDA ZA NJEGA! Veliki trener i veliki čovek je Saša Obradović

Trener Crvene zvezde, Saša Obradović, nakon pobede nad Makabijem (99:92) u osmom kolu Evrolige, emotivno se osvrnuo na mladog Nikolu Topića, kojem je nedavno dijagnostikovan rak testisa.

Screenshot / Youtube / KK Crvena zvezda

- Osim ove fenomenalne pobede postoje i neke druge stvari. Potresle su nas vesti o Nikoli Topiću i ova pobeda je posvećeno njemu. Nadamo se da će sve biti dobro, uz iskrenu želju za brz oporavak", rekao je Obradović.

Nema šta, pokazao je Obradović još jednom veličinu i nema dileme da je ceo košarkaški svet ujedinjen oko Nikole Topića i njegove borbe sa rakom testisa.

A prvi čovek Oklahome, Sem Presti koji je rekao da je Topić već krenuo i na hemioterapije zbog toga, te da se doktori nadaju da će biti sve "ekstremno pozitivino".