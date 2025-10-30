Košarka

"TOPE, JAČI SI": Partizan poslao moćnu poruku Nikole Topiću

Časlav Vuković

30. 10. 2025. u 19:12

UŽASNE vesti stigle su iz Amerike. Srpski košarkaš Nikola Topić ima rak testisa. Tim povodom oglasio se KK Partizan.

ТОПЕ, ЈАЧИ СИ: Партизан послао моћну поруку Николе Топићу

Foto: Profimedia

Crno-beli su pružili podršku reprezentativcu Srbije.

- Brz oporavak Tope! Jači si - napisao je Partizan na društvenoj mreži "X".

Podsetimo, Topić je osvojio šampionsku titulu u sezoni 2024/2025 i ima pravo da se naziva NBA prvakom iako nije odigrano ni jednu utakmicu (jer se to dozvoljava svim registrovanim i za takmičenje prijavljenim košarkašima). Postao je ovog leta treći najmlađi NBA igrač koji je osvojio titulu.

