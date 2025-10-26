LUKA DONČIĆ DOŽIVEO DVE POVREDE! Lejkersi dobili baš loše vesti o zvezdi koja je novu NBA sezonu počela nestvarno! (VIDEO)
Luka Dončić, najveće pojačanje Los Anđeles Lejkersa poslednjih godina, doživeo je dve povrede i neće moći neko vreme da igra u NBA ligi.
Šams Čaranija, novinar I-Es-Pi-Ena (ESPN) saopštio je u nedelju uveče sledeću vest:
- Luka Dončić iz Lejkersa odsustvovaće sa terena najmanje nedelju dana zbog uganuća prsta leve šake i kontuzije potkolenice leve noge.
Luka Dončić - statistika
Dončićeva statistika je nestvarna na početku ove sezone.
Najpre je Golden Stejtu ubacio 43 poena, uz 12 skokova, devet asistencija, dve "krađe" i jednu blokadu...
da bi protiv Minesote postigao još više, 49 poena, a ostvario je i 11 skokova i osam asistencija.
U proseku, učinak mu je 46 poena po meču, uz 11,5 skokova i 8,5 asistencija.
