LUKA DONČIĆ DOŽIVEO DVE POVREDE! Lejkersi dobili baš loše vesti o zvezdi koja je novu NBA sezonu počela nestvarno! (VIDEO)

26. 10. 2025. u 20:35

Luka Dončić, najveće pojačanje Los Anđeles Lejkersa poslednjih godina, doživeo je dve povrede i neće moći neko vreme da igra u NBA ligi.

ЛУКА ДОНЧИЋ ДОЖИВЕО ДВЕ ПОВРЕДЕ! Лејкерси добили баш лоше вести о звезди која је нову НБА сезону почела нестварно! (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP

Šams Čaranija, novinar I-Es-Pi-Ena (ESPN) saopštio je u nedelju uveče sledeću vest:

- Luka Dončić iz Lejkersa odsustvovaće sa terena najmanje nedelju dana zbog uganuća prsta leve šake i kontuzije potkolenice leve noge.

Luka Dončić - statistika

Dončićeva statistika je nestvarna na početku ove sezone. 

Najpre je Golden Stejtu ubacio 43 poena, uz 12 skokova, devet asistencija, dve "krađe" i jednu blokadu...

 da bi protiv Minesote postigao još više, 49 poena, a ostvario je i 11 skokova i osam asistencija.

U proseku, učinak mu je 46 poena po meču, uz 11,5 skokova i 8,5 asistencija.

Fudbal
