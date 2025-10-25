Košarka

HITNO SE OGLASILA ZVEZDA ZBOG NVORE: "To je neistina, nije mogao da se povredi..."

25. 10. 2025. u 08:47

U javnosti se pojavila vest da je najbolji košarkaš Zvezde ove sezone Džordan Nvora zadobio povredu, a zbog svega se oglasio klub sa Malog Kalemegdana.

ХИТНО СЕ ОГЛАСИЛА ЗВЕЗДА ЗБОГ НВОРЕ: То је неистина, није могао да се повреди...

FOTO: M. Vukadinović

Crveno-beli demantovali su informacije da je Nvora povredio Ahilovu tetivu na treningu posle Baskonije, odnosno da neko vreme neće igrati... 

- To je neistina. Niti je navodno mogao da je zadobije na jučerašnjem treningu jer se on sastojao od video sastanka i oporavka. Kao i uvek, prave informacije dobijaćete preko zvaničnih naloga kluba ili našeg trenera Saše Obradovića", naveo je klub u svom obraćanju medijima. 

Džordan Nvora ima sjajan početak sezone, za sada beleži 19,7 poena, 5,7 skokova i 2,7 asistencija po meču. 

Crvena zvezda u subotu igra sa Megom, a zatim je naredne nedelje na programu duplo kolo Evrolige. Tu Zvezda prvo igra sa Asvelom u Areni, pa sam Makabijem u "Pioniru". 

