HITNO SE OGLASILA ZVEZDA ZBOG NVORE: "To je neistina, nije mogao da se povredi..."

U javnosti se pojavila vest da je najbolji košarkaš Zvezde ove sezone Džordan Nvora zadobio povredu, a zbog svega se oglasio klub sa Malog Kalemegdana.

Crveno-beli demantovali su informacije da je Nvora povredio Ahilovu tetivu na treningu posle Baskonije, odnosno da neko vreme neće igrati...

- To je neistina. Niti je navodno mogao da je zadobije na jučerašnjem treningu jer se on sastojao od video sastanka i oporavka. Kao i uvek, prave informacije dobijaćete preko zvaničnih naloga kluba ili našeg trenera Saše Obradovića", naveo je klub u svom obraćanju medijima.

Džordan Nvora ima sjajan početak sezone, za sada beleži 19,7 poena, 5,7 skokova i 2,7 asistencija po meču.

Crvena zvezda u subotu igra sa Megom, a zatim je naredne nedelje na programu duplo kolo Evrolige. Tu Zvezda prvo igra sa Asvelom u Areni, pa sam Makabijem u "Pioniru".

