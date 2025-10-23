Košarka

SPLITER PREUZEO PORTLAND: Bivši trener Pariza zamenio Čonsija Bilapsa

Filip Milošević

23. 10. 2025. u 19:35

Pomoćni trener Portland Trejl Blejzersa Tijago Spliter preuzeće funkciju privremenog glavnog trenera umesto Čonsija Bilapsa, prenosi ESPN, pozivajući se na izvore.

Foto: Profimedia

 FBI uhapsio trenera Portland Trejlblejzersa Čonsija Bilapsa, zbog sumnje da je učestvovao u ilegalnim kockarskim aktivnostima.

Spliter je bio pomoćni trener u Bruklin Netsima (2019–2023) i Hjuston Roketsima (2023–2024), pre nego što je postao glavni trener Pariza, sa kojim je u 2025. godine  osvojio kup i prvenstvo Francuske.

Dok se ne reši slučaj Bilapsa bivši trener Pariza će voditi glavnu reč na klupi Portlanda.

