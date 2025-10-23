SPLITER PREUZEO PORTLAND: Bivši trener Pariza zamenio Čonsija Bilapsa
Pomoćni trener Portland Trejl Blejzersa Tijago Spliter preuzeće funkciju privremenog glavnog trenera umesto Čonsija Bilapsa, prenosi ESPN, pozivajući se na izvore.
FBI uhapsio trenera Portland Trejlblejzersa Čonsija Bilapsa, zbog sumnje da je učestvovao u ilegalnim kockarskim aktivnostima.
Spliter je bio pomoćni trener u Bruklin Netsima (2019–2023) i Hjuston Roketsima (2023–2024), pre nego što je postao glavni trener Pariza, sa kojim je u 2025. godine osvojio kup i prvenstvo Francuske.
Dok se ne reši slučaj Bilapsa bivši trener Pariza će voditi glavnu reč na klupi Portlanda.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!
Braga u četvrtak od 21.00 dočekuje Crvenu zvezdu na stadionu “Municipal de Braga” u okviru trećeg kola Lige Evrope, sa jasnim ciljem – da nastavi stoprocentan niz u Evropi. Dok Portugalci blistaju na međunarodnoj sceni, beogradski crveno-beli u Portugal stižu pod pritiskom, sa samo jednim osvojenim bodom i ozbiljnom potrebom da preokrenu lošu formu van "Marakane".
23. 10. 2025. u 07:00
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)