DUBAI SE JOŠ POJAČAVA: Amerikanac iz Albe karijeru nastavlja u Evroligi?

Novajlija u Evroligi ekipa Dubaija, iako ima čak 17 igrača u rosteru, uskoro bi mogli da dovedu još jednog košarkaška.

Foto: Profimedia

naime, kako prenosi Basketnews, Bogi Elis će Berlin zameniti Dubaijem, a Jurica Golemac će dobiti još jednog igrača na bekovskoj poziciji. Doveli su nedavno i Amstronga na toj poziciji, međutim zbog dosta povreda odlučili su se na još jedan potpis.

Amerikanac je blistao u FIBA Ligi šampiona, gde je prosečno beležio 22 poena, 4 skoka i dve asistencije, tako da je zaradio poziv iz evroligaškog novajlije.

