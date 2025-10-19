DUBAI SE JOŠ POJAČAVA: Amerikanac iz Albe karijeru nastavlja u Evroligi?
Novajlija u Evroligi ekipa Dubaija, iako ima čak 17 igrača u rosteru, uskoro bi mogli da dovedu još jednog košarkaška.
naime, kako prenosi Basketnews, Bogi Elis će Berlin zameniti Dubaijem, a Jurica Golemac će dobiti još jednog igrača na bekovskoj poziciji. Doveli su nedavno i Amstronga na toj poziciji, međutim zbog dosta povreda odlučili su se na još jedan potpis.
Amerikanac je blistao u FIBA Ligi šampiona, gde je prosečno beležio 22 poena, 4 skoka i dve asistencije, tako da je zaradio poziv iz evroligaškog novajlije.
