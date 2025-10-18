TEŽAK UDARAC ZA EFES: Osmani pauzira tri nedelje, a za njega je sezona završena

Grčki košarkaš Jorgos Papajanis pauziraće osam meseci zbog teške povrede kolena leve noge, saopštio je danas njegov klub Efes.

FOTO: Tanjug/AP/Sergei Grits

"Erdžan Osmani, koji je zadobio povredu levog ramena tokom utakmice protiv Panatinaikosa, nalazi se na lečenju i očekuje se da će biti van terena oko tri nedelje. Jorgos Papajanis, koji će uskoro biti operisan zbog povrede prednjeg ukrštenog ligamenta levog kolena, biće van terena oko osam meseci. Upućujemo najlepše želje obojici igrača", stoji u klupskom saopštenju.

Osmani i Papajanis su se povredili u porazu Efesa kod kuće od Panatinaikosa (81:95).

Povrede dvojice vežnih igrača težak su udarac za trenera Efesa Igora Kokoškova, a prema najavama turskih medija, očekuje se da klub narednih dana angažuje novog centra umesto 28-godišnjeg Papajanisa jer se on neće vraćati na teren pre sledeće sezone.

