DOKLE VIŠE? Nove katastrofalne vesti za košarkaški klub Crvena zvezda

CRVENA zvezda je ostvarila važan trijumf u Istanbulu, ali...

FOTO: M. Vukadinović

Stigle su nove katastrofalne vesti na Mali Kalemegdan. Tajson Karter, košarkaš Crvene zvezde, mogao bi i do nekoliko meseci da odsustvuje sa parketa. Naime, Zvezda je u nedelju saopštila da je sjajni šuter hospitalizovan zbog respiratornih problema, a sada su poznati novi detalji.

Sumnja se da Karter ima plućnu emboliju. U slučaju da se ta informacija ispostavi tačnom, pojačanju crveno-belih iz Unikahe sledi pauza od oko tri meseca, nezvanično saznaje "Sportklub"

Karter će sigurno propustiti početak ere novog trenera Saše Obradovića. Obradović ne može da računa ni na na Ognjena Dobrića, Hasijela Rivera, Džoela Bolomboja, Ajzeu Kenana i Devontea Grejema.

FOTO: M. Vukadinović

Za Rivera je sezona verovatno završena, a Bolomboj je povređen još od januara meseca.

Karterovo odsustvo je veliki udarac za tim, s obzirom da se radi o drugom najboljem poenteru ekipe. U tri odigrana meča u Evroligi je imao prosek od 14,7 poena uz 2,7 skokova i 2,3 asistencije.

Zvezdu u nastavku sezone već u utorak očekuje duel sa Žalgirisom, a potom i meč sa Realom u petak, oba duela su u "Beogradskoj areni".

