Košarka

DOKLE VIŠE? Nove katastrofalne vesti za košarkaški klub Crvena zvezda

Новости онлине

13. 10. 2025. u 09:09

CRVENA zvezda je ostvarila važan trijumf u Istanbulu, ali...

ДОКЛЕ ВИШЕ? Нове катастрофалне вести за кошаркашки клуб Црвена звезда

FOTO: M. Vukadinović

Stigle su nove katastrofalne vesti na Mali Kalemegdan. Tajson Karter, košarkaš Crvene zvezde, mogao bi i do nekoliko meseci da odsustvuje sa parketa. Naime, Zvezda je u nedelju saopštila da je sjajni šuter hospitalizovan zbog respiratornih problema, a sada su poznati novi detalji.

Sumnja se da Karter ima plućnu emboliju. U slučaju da se ta informacija ispostavi tačnom, pojačanju crveno-belih iz Unikahe sledi pauza od oko tri meseca, nezvanično saznaje "Sportklub"

Karter će sigurno propustiti početak ere novog trenera Saše Obradovića. Obradović ne može da računa ni na na Ognjena Dobrića, Hasijela Rivera, Džoela Bolomboja, Ajzeu Kenana i Devontea Grejema.

FOTO: M. Vukadinović

 

Za Rivera je sezona verovatno završena, a Bolomboj je povređen još od januara meseca.

Karterovo odsustvo je veliki udarac za tim, s obzirom da se radi o drugom najboljem poenteru ekipe. U tri odigrana meča u Evroligi je imao prosek od 14,7 poena uz 2,7 skokova i 2,3 asistencije.

Zvezdu u nastavku sezone već u utorak očekuje duel sa Žalgirisom, a potom i meč sa Realom u petak, oba duela su u "Beogradskoj areni".

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIN U PROBLEMU: NJegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo
Tip fudbal

0 1

SRBIN U PROBLEMU: Njegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo

POSLE impresivne pobede nad Belorusijom, Danska će u nedelju u Kopenhagenu ugostiti Grčku u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, odlučna da zadrži lidersku poziciju u grupi "C". Ove dve selekcije sastale su se i prošlog meseca, kada su Danci slavili sa ubedljivih 3:0 u Atini, pa sada traže novi trijumf kojim bi napravili veliki korak ka plasmanu u Katar.

12. 10. 2025. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!

KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - "Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!"