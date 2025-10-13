DOKLE VIŠE? Nove katastrofalne vesti za košarkaški klub Crvena zvezda
CRVENA zvezda je ostvarila važan trijumf u Istanbulu, ali...
Stigle su nove katastrofalne vesti na Mali Kalemegdan. Tajson Karter, košarkaš Crvene zvezde, mogao bi i do nekoliko meseci da odsustvuje sa parketa. Naime, Zvezda je u nedelju saopštila da je sjajni šuter hospitalizovan zbog respiratornih problema, a sada su poznati novi detalji.
Sumnja se da Karter ima plućnu emboliju. U slučaju da se ta informacija ispostavi tačnom, pojačanju crveno-belih iz Unikahe sledi pauza od oko tri meseca, nezvanično saznaje "Sportklub"
Karter će sigurno propustiti početak ere novog trenera Saše Obradovića. Obradović ne može da računa ni na na Ognjena Dobrića, Hasijela Rivera, Džoela Bolomboja, Ajzeu Kenana i Devontea Grejema.
Za Rivera je sezona verovatno završena, a Bolomboj je povređen još od januara meseca.
Karterovo odsustvo je veliki udarac za tim, s obzirom da se radi o drugom najboljem poenteru ekipe. U tri odigrana meča u Evroligi je imao prosek od 14,7 poena uz 2,7 skokova i 2,3 asistencije.
Zvezdu u nastavku sezone već u utorak očekuje duel sa Žalgirisom, a potom i meč sa Realom u petak, oba duela su u "Beogradskoj areni".
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
SFEROPULOS VEĆ PRONAŠAO NOVI KLUB?! Mogao bi da potpiše za "bratski" tim Partizana
12. 10. 2025. u 19:35
VELIKI IZAZOV ZA SAŠU OBRADOVIĆA: Zvezda u problemu pred Žalgiris, nema ko da igra beka
12. 10. 2025. u 18:50
HITNO SE OGLASILA ZVEZDA: Hospitalizovan Tajson Karter
12. 10. 2025. u 14:36
OVO ĆE OBRADOVITI ZVEZDAŠE: Junak meča sa Fenerbahčeom u stručnom štabu Saše Obradovića
11. 10. 2025. u 19:03
SRBIN U PROBLEMU: Njegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo
POSLE impresivne pobede nad Belorusijom, Danska će u nedelju u Kopenhagenu ugostiti Grčku u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, odlučna da zadrži lidersku poziciju u grupi "C". Ove dve selekcije sastale su se i prošlog meseca, kada su Danci slavili sa ubedljivih 3:0 u Atini, pa sada traže novi trijumf kojim bi napravili veliki korak ka plasmanu u Katar.
12. 10. 2025. u 07:30
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)