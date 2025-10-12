HITNO SE OGLASILA ZVEZDA: Hospitalizovan Tajson Karter

- KK Crvena zvezda obaveštava javnost da je prvotimac naše ekipe Tajson Karter hospitalizovan u Beogradu zbog respiratornih komplikacija.

FOTO: M. Vukadinović

U toku su detaljna ispitivanja kojima je podvrgnut naš igrač, a klub će se sa novim detaljnijim informacijama po ovom pitanju oglasiti u narednih nekoliko dana - stoji u saopštenju Zvezde.

Amerikanac je ovog leta stigao u Crvenu zvezdu iz Unikahe da bude važan deo sistema Janisa Sferopulosa, a sada i Saše Obradovića.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Uskoro opširnije