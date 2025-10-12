Košarka

HITNO SE OGLASILA ZVEZDA: Hospitalizovan Tajson Karter

Александар Илић
Aleksandar Ilić

12. 10. 2025. u 14:36

- KK Crvena zvezda obaveštava javnost da je prvotimac naše ekipe Tajson Karter hospitalizovan u Beogradu zbog respiratornih komplikacija.

ХИТНО СЕ ОГЛАСИЛА ЗВЕЗДА: Хоспитализован Тајсон Картер

FOTO: M. Vukadinović

U toku su detaljna ispitivanja kojima je podvrgnut naš igrač, a klub će se sa novim detaljnijim informacijama po ovom pitanju oglasiti u narednih nekoliko dana - stoji u saopštenju Zvezde.

Amerikanac je ovog leta stigao u Crvenu zvezdu iz Unikahe da bude važan deo sistema Janisa Sferopulosa, a sada i Saše Obradovića.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIN U PROBLEMU: NJegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo
Tip fudbal

0 0

SRBIN U PROBLEMU: Njegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo

POSLE impresivne pobede nad Belorusijom, Danska će u nedelju u Kopenhagenu ugostiti Grčku u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, odlučna da zadrži lidersku poziciju u grupi "C". Ove dve selekcije sastale su se i prošlog meseca, kada su Danci slavili sa ubedljivih 3:0 u Atini, pa sada traže novi trijumf kojim bi napravili veliki korak ka plasmanu u Katar.

12. 10. 2025. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŠTETA! Krunićeva bez titule u Vuhanu
Fudbal

0 0

ŠTETA! Krunićeva bez titule u Vuhanu

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ruskinja Ana Danilina nisu uspele da osvoje turnir u kineskom gradu Vuhanu pošto su ih u finalu pobedile Storm Hanter iz Australije i Katarina Sinijakova iz Češke rezultatom 2:0 (6:3, 6:2) za sat i devet minuta.

12. 10. 2025. u 13:46

Politika
Tenis
Fudbal