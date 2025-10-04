"TEŠKO NAM JE PALO"... Vladan Milojević otvorio dušu pred meč Napredak - Zvezda

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da će utakmica protiv Napretka u Kruševcu biti zahtevna jer njegova ekipa nema mnogo vremena za pripremu posle gostovanja Portu u Ligi Evrope.

FOTO: M. Vukadinović

Zvezda će sutra od 19 časova gostovati na stadionu Mladost u Kruševbcu u meču 11. kola Superlige Srbije.

"Biće sigurno zahtevna utakmica. Sinoć smo se kasno vratili i nećemo imati mnogo vremena za pripremu, ali mi smo profesionalci i moramo da budemo spremni", rekao je Milojević za klupsku televiziju.

Ocenio je da je Napredak jak kolektiv.

"Izdvojio bih Majdevca, koji im se vratio i koji im mnogo znači, zatim kapitena Bastajića i Šarića. Imaju i dosta dobrih igrača u odbrani, poput Bukorca. Generalno poseduju veliki broj kvalitetnih fudbalera. Ono što Napredak oduvek krasi jeste kompaktnost, a sa dolaskom novog trenera sigurno će iz utakmice u utakmicu izgledati sve bolje. Imaju snažan kolektiv i podršku navijača, koji uvek ispune tribine do poslednjeg mesta", naveo je on

Milojević neće moći da računa na najjači sastav, ali navodi da ga posebno raduje što će posle reprezentativne pauze na raspolaganju bit Rade Krunić i Aleksandar Katai, tako da će "crveno-beli" sledeći ciklus dočekati sa više igrača.

"Moram da napomenem da nam je teško pala povreda Šavija Babike. Nadamo se da će se brzo oporaviti, jer i njemu je ta povreda teško pala. To je sastavni deo fudbala i želim mu brz oporavak kako bi što pre pomogao ekipi. Nadam se da ćemo uspeti da izađemo iz te mini krize sa povredama i da ćemo imati sve igrače zdrave, kako bi mogli da konkurišu za tim", zaključio je Milojević.