"BIO SAM OTVOREN ZA SVE!" Filip Petrušev o napuštanju Zvezde: Svašta se dešavalo!

Časlav Vuković

29. 09. 2025. u 22:01

FILIP Petrušev je prošle sezone bio najbolji igrač Crvene zvezde. Ipak, on nije ostao u crveno-belom dresu, pojačao je Dubai, a sad je otkrio šta se sve dešavalo sa klubom sa Malog Kalemegdana.

FOTO: Tanjug/Marko Đoković/bs

Reprezentativac Srbije je itakao da ne želi da iznosi detalje i da će možda neki drugi put govoriti o tome.

- Svašta se dešavalo. Neću iznositi detalje jer stvarno želim svima svu sreću ove sezone u Evroligi. Na kraju mi se svideo projekat Dubaija. U razgovoru sa trenerom o ciljevima, sve mi je leglo. Fokus je na košarci, a organizacija je na nivou NBA. Trenutno sam presrećan ovde, videćemo kako će sezona izgledati - rekao je Petrušev za "Mozzart Sport" i dodao:

- Bio sam otvoren za sve. Kažem ponovo, svašta se desilo. Pred sezonu neću da pričam o tome, možda neki drugi put - zaključio je 25-godišnji Beograđanin.

Podsetimo, Petrušev će debi za Dubai imati protiv Partizana u Evroligi. Ovaj duel igra se u utorak od 18 časova u "Kola Kola areni".

