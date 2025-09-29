"DOMAĆINI SMO U GOSTIMA! NIKO NAS NE PITA KAKO SMO!" Igor Kokoškov u neverici pred start Evrolige

Trener Efesa Igor Kokoškov rekao je da njegova ekipa počinje Evroligu igranjem domaće utakmice u gostima, ali da želi da otvori novu sezonu pobedom nad Makabijem.

FOTO: EPA

Efes će u utorak od 19 i 45 u Podgorici biti domaćin klubu iz Tel Aviva u meču prvog kola Evrolige.

"Počinjemo Evroligu igranjem domaće utakmice u gostima. To je mana, ali ništa se tu ne može učiniti. Svesni smo da nismo igrali besprekorno, jer smo samo četiri puta mogli da treniramo zajedno. To je veliki nedostatak za nas. Međutim, niko nas ne pita o uslovima za rad ili kako se pripremamo za utakmicu. Zato se moramo dobro spremiti, dobro koncentrisati i dati sve od sebe. Moramo da igramo na način koji će nam omogućiti da pobedimo", rekao je srpski stručnjak za klupski sajt.

Kokoškov je tokom leta preuzeo Efes koji je kompletno renovirao ekipu posle prošle sezone.

Stigli su Kol Svajder, Ajzeja Kordinije, Džordan Lojd, Kaj Džons, Jorgos Papajanis, Nik Vajler-Bab, Šehmus Hazer, Sarper David Mutaf i Bris Deser.



Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde