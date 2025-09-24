FMP SVE JAČI: Filip Rebrača stigao u tim iz Železnika
SRPSKI košarkaš Filip Rebrača potpisao je ugovor sa FMP-om, saopštio je danas klub iz Železnika.
Ovaj 28-godišnjak, inače sin legendarnog Željka Rebrače je prethodne sezone igrao za Vojvodinu, a u Drugoj ABA ligi je prosečno beležio 11,7 poena i 7,8 skokova po utakmici.
On je pre tima iz Novog Sada igrao za Borac iz Čačka, a pre toga je pohađao Univerzitete Severna Dakota i Ajova.
Košarkaši FMP-a će u prvom kolu regionalne ABA lige 3. oktobra gostovati Igokeu.
