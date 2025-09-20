"VREME JA DA MU DAJU NOVAC": Amerikanci se oglasili zbog Nikole Jovića!

SRBIJA nije napravila rezultat koji je očekivala na Evropskom prvenstvu, ali Nikola Jović je pokazao da je spreman za iskorak u NBA ligi.

Kako piše portal "All U Can Heat", specijalizovan za praćenje dešavanja u franšizi sa Floride, mladi košarkaš bi mogao da dobija ozbiljnu ulogu u Majamiju.

- Vreme je da produže ugovor Nikoli Joviću jer sve ukazuje na njegov veliki proboj u narednoj sezoni. Cena će mu samo rasti. Ovo je bilo objektivno dobro leto za Majami, ali da bi moglo da se kaže da su radili "za desetku", potreban je još jedan potez. Hit treba da uloži u Jovića sada, pre nego što njegova vrednost eksplodira - ističe autor teksta Zek Bakli.

Iako su Hiti doveli nekoliko novih igrača poput Normana Pauela i Kaspersa Jakučionasa. Ipak, fokus svih ostaje na Joviću.

- Iako nije garantovano da će Jović napraviti veliki iskorak, ponekad deluje kao da je obuo "antigravitacione" čizme. Sa kombinacijom visine (208 cm) i napadačkih veština, deluje savršeno za modernu NBA ligu. Već je pokazao nagoveštaje svog potencijala. Procenat šuta za tri poena bio mu je iznad 37% u prethodne dve sezone. Efikasnost mu je u stalnom usponu... Prošle sezone zabeležio je najbolje brojke u karijeri kada se statistika prilagodi na 36 minuta – 15,4 poena, 4,1 asistenciju i 59,5% "true shooting percentage".

Ističe se da postoji prostor za napredak u igri bivšeg košarkaša Mege.

- Mora Jović da popravi konstantnost i odbranu, to su uobičajeni problemi kod igrača od 22 godine. Sasvim je realno očekivati da će i te stvari doći s vremenom. Kada se to desi, njegove napadačke sposobnosti doći će potpuno do izražaja. Hit mora da mu ‘zaključa’ platu sada. Ugovor od 12 do 15 miliona dolara mogao bi da deluje kao bagatela već za sezonu ili dve, ukoliko napravi očekivani napredak.

Zaključak teksta je bio kratak, ali jasan.

- Zvanično je došlo vreme da mu daju novac - stoji na kraju teksta.

Podsetimo, Jović je u prošloj sezoni prosečno beležio 10,7 poena, 3,9 skoka, 2,8 asistencija po utakmici.

