Košarka

uživoPRENOS, TURSKA - NEMAČKA: Kakvo finale Evrobasketa!

Časlav Vuković

14. 09. 2025. u 19:18 >> 19:22

OSTALO je da se odigra još finale i Evropa će dobiti novog šampion u košarci. Utakmicu Turska - Nemačka možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

ПРЕНОС, ТУРСКА - НЕМАЧКА: Какво финале Евробаскета!

FOTO: FIBA.Basketball

Turska - Nemačka (početak, 20)

Uoči meča:

Za zlatnu medalju će se boriti dve najbolje reprezentacije na ovom takmičenju. Ovo su jedine selekcije koje nisu izgubile utakmicu na kontinentalnom nadmetanju.

I jedni i drugi su grupnu fazu okončali sa učinkom 5-0. Turska je u nokaut fazi bila bolja od Švedske (85:79), Poljske (91:77) i Grčke (94:68). "Panceri" su savladali Portugal (85:58), Sloveniju (99:91) i Finsku (98:86).

Biće ovo duel i dva sjajna NBA asa - Alperena Šenguna na jednoj i Franca Vagnera na drugoj strani. Takođe, ne treba zaboraviti ni Denis Šrudera koji je jako važan za igru Nemačke.

Podsetimo, treće mesto osvojila je Grčka koja je u neverovatnoj završnici pobedila Finsku (92:89).

