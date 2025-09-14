STRAŠAN KRAJ FINSKE BAJKE! Imali medalju "u ruci", ali - najveća senzacija Evrobasketa u drami ostala bez pobedničkog postolja! (VIDEO)

Košarkaška reprezentacija Finske, koja je Srbiju izbacila sa Evropskog prvenstva senzacionalnom pobedom u osmini finala, na kraju je ostala bez medalje na Evrobasketu 2025 - Grčka je bila prevelik zalogaj za Fince u borbi za bronzu, konačan rezultat je glasio 92:89 i to posle neverovatne završnice u kojoj su Grci gledali kako lopta ne ulazi u koš za pobedu rivala, koji je u 4. četvrtini gubio i sa 17 razlike.

FOTO: FIBA.Basketball

Da se stvari neće baš odvijati kako su se nadali momci sa severnijeg dela Evrope, nagovestila je već prva četvrtina, u kooj su sa distnce šutirali sa 33% uspešnosti, a za dva poena sa mizernih 29%. Obe stvari su bile dvostruko lošije nego suparnički procenti. A kad dodate tu i Janisa Adetokumboa (već za osam minuta stigao do šest poena, pet skokova, tri skoka i dve blokade), postaje malo jasnije zašto su se Grci isprva radovali.

Naravno, Markannen, koga šut iz igre isprva uopšte nije služio, i drugovi - nisu se predavali. Finci, koji su u polufinalu izgubili sa 86:98 od svetskog prvaka, Nemačke, potražili su druge junake, na moment se činilo da će to sa sedam brzih poena biti Oliver Nkamhua, ili senzacionalni omladinac Mika Murinen (pet poena za prvih pet minuta nastupa), ali zapravo je timska igra - bila finska snaga.



Grci, koje su Turci deklasirali sa 94:68 u polufinalu, morali su da vraćaju dvostrukog MVP-a NBA lige u igru prilično brzo kada se Dorsi umorio od rešetanja finskog koša a rival se razgoropadio, pa je razlika tokom druge deonice bila uglavnom "dva do tri poseda udaljenosti", što svakako nije nenadoknadivo u modernoj košarci. Ali...

Grčka nema jednog Adetokumba, već (trenutno u reprezentaciji) dvojicu. A kada se i Kostas razigrao, Fincima su kola krenula nizbrdo. Nije to bio jedini put, ali uvek bi nalazili način da se vrate.

Braća Adetkomubo su, nakon što je Markanen sa dva uzastopna pogotka primakao Finsku na 37:33, povela veliku seriju od 11:1 (kojoj je "kumovao" i sve zapaženiji Vasileos Toliopulos), pa je na poluvremenu bilo 48:34 za Grke, čime je i bilo nagovešteno kako će se ovaj meč okončati.

Pa opet, ni tada Finci nisu dizali ruke od pomisli o senzaciji.

Naprotiv.

Dva momka koja su prilično namučila Srbiju u osmini finala, Elias Valtonen i Mikael Jantunen, "pogurali" su saigrače u juriš kojim je zaostatak od 14 razlike iz 23. minuta sveden na 59:53 u 27. Međutim, tri grčka napada kasnije, uz koševe Janisa, te bacanje Kostasa Slukasa i novi pogodak Kostasa, semafor je pokazivao 66:53 što je, uz 11 minuta do kraja, ipak bio previše tvrd orah da bi ga Finci slomili. A tako im je malo falilo.

Ipak, iako su u četvrtom periodu gubili i sa 17 razlike, svodeći rivala na samo jedan pogodak iz igre za dva poena u poslednjoj četvrtini, a sa četiri svoje trojke, "srpski dželati" su prišli na samo -4, uz 54,9 sekundi do kraja. Selektor Grka, Vasilis Spanulis tada je zatražio tajmaut, a to se isplatilo - Janisov prodor je prekasno zaustaljen faulom, on je koš dao iz dvokoraka, potom i slobodno bacanje.

GIANNIS TAKES IT TO THE RIM. GETS THE AND-ONE. CLUTCH.#EuroBasket pic.twitter.com/mbiIiCL5x3 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Međutim, Lauri Markanen odmah je ubacio trojku za povratak na četiri razlike, a Litl ukrao loptu najboljem košarkašu Grčke i sa dva penala primakao svoju ekipu na 89:87.

Na drugoj strani terena Slukas je dao samo jedno bacanje, a potom su Grci napravili veliku košarkašku glupost - umesto da u ranoj fazi napada fauliraju rivale, učinili su to kada je Valtonen šutirao trojku.

On je postigao dva prva penala, ne i treći za izjednačenje. Ali, tada je Janutnen uspeo da uhvati loptu posle promašaja tog bacanja i, iz skok-šuta, nije dao koš, kojim je sa manje od tri metra mogao da donese prednost Finskoj.

JANTUNEN HAD A CHANCE TO PUT FINLAND IN FRONT 😳#EuroBasket pic.twitter.com/HhlmpkmwFP — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Do lopte je došao Janis, koji je četiri sekunde pre kraja fauliran, pa je on sa linije penala obezbedio trijumf (Jantunen sa svoje polovine nije uspeo da izbori produžetak).

Najveća senzacija ovog Evrobasketa tako je završila takmičenje kao četvrta, a bronza je pripala Grcima u čijim su se redovima istakli Janis Adetokumbo sa 30 poena, 17 skokova, šest asistencija i sedam izgubljenih lopti, te Tajler Dorsi sa 20, odnosno Vasileios Toliopulos sa 15 poena. U finskoj ekipi 19 poena je ubacio Markanen, 18 Valtonen, 15 Nkamhua, a 13 tragičar Jantunen.

Podsetimo, u finalu Evropskog prvenstva u košarci igraju Nemačka i Turska, a prenos te utakmice možete da pratite uživo na sportskim stranicama portala "Novosti".

