SLAVLJE „BELIH“: U prijateljskom meču Sloga pobedila Slobodu iz Užica

Goran Ćirović

11. 09. 2025. u 11:10

U prijateljskoj utakmici u okviru priprema za novi sezonu „Meridibanbet Košarkaške lige Srbije“ kraljevačka Sloga pobedila je Slobodu iz Užica, starog rivala sa prvoligaških parketa.

СЛАВЉЕ „БЕЛИХ“: У пријатељском мечу Слога победила Слoбоду из Ужица

G.Šljivić (arhiva)

U novoj hali kraj Ibra u Kraljevu „beli“ su ostvarili i treću pobedu u kontrolnim mečevima savladavši Užičane sa 92:82 (26:16, 21:20, 17:22, 28:24), uz 18 poena Luca i 15 Miloševića, kao 10 koševa novajlije Džereta Hendresona.

Nastavljajući seriju pripremnih utakmica, Slogu za vikend očekuje nova provera protiv Kolubare iz Lazarevca.

