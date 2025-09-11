SLAVLJE „BELIH“: U prijateljskom meču Sloga pobedila Slobodu iz Užica
U prijateljskoj utakmici u okviru priprema za novi sezonu „Meridibanbet Košarkaške lige Srbije“ kraljevačka Sloga pobedila je Slobodu iz Užica, starog rivala sa prvoligaških parketa.
U novoj hali kraj Ibra u Kraljevu „beli“ su ostvarili i treću pobedu u kontrolnim mečevima savladavši Užičane sa 92:82 (26:16, 21:20, 17:22, 28:24), uz 18 poena Luca i 15 Miloševića, kao 10 koševa novajlije Džereta Hendresona.
Nastavljajući seriju pripremnih utakmica, Slogu za vikend očekuje nova provera protiv Kolubare iz Lazarevca.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
11. 09. 2025. u 08:19
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj je Hrvatska upravo nanela - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
11. 09. 2025. u 20:00
DUBOKO RAZOČARAN - POPOVIĆEV KUM OTKRIO: "Lepa Brena Suzanu uopšte nije zvala, niti je došla saučešće da izjavi"
FOLKER ne krije razočarenje.
11. 09. 2025. u 11:26
Komentari (0)