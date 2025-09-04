NOVAJLIJE DOMINIRALE: Crvena zvezda upisala ubedljiv trijumf na početku priprema

Košarka

Александар Илић
Aleksandar Ilić

04. 09. 2025. u 20:04

KOŠARKAŠI Crvene zvezde savladali su BKK Radnički rezultatom 109:62 na početku priprema za novu sezonu.

НОВАЈЛИЈЕ ДОМИНИРАЛЕ: Црвена звезда уписала убедљив тријумф на почетку припрема

FOTO: KK Crvena zvezda

Meč je odigran u hali "Aleksandar Nikolić" bez prisustva publike.

Izabranici Janisa Sferopulosa kontrolisali su meč tokom svih 40 minuta igre, te su lako zabeležili trijumf. 

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bili su Džordan Nvora sa 17 poena, Ebuka Izundu je dodao 15, a Stefan Miljenović 13.

Crveno-bele nova trening utakmica očekuje već 9.septembra protiv ekipe Igokee, takođe u hali "Aleksandar Nikolić".

