NOVAJLIJE DOMINIRALE: Crvena zvezda upisala ubedljiv trijumf na početku priprema
KOŠARKAŠI Crvene zvezde savladali su BKK Radnički rezultatom 109:62 na početku priprema za novu sezonu.
Meč je odigran u hali "Aleksandar Nikolić" bez prisustva publike.
Izabranici Janisa Sferopulosa kontrolisali su meč tokom svih 40 minuta igre, te su lako zabeležili trijumf.
Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bili su Džordan Nvora sa 17 poena, Ebuka Izundu je dodao 15, a Stefan Miljenović 13.
Crveno-bele nova trening utakmica očekuje već 9.septembra protiv ekipe Igokee, takođe u hali "Aleksandar Nikolić".
