NOVAJLIJE DOMINIRALE: Crvena zvezda upisala ubedljiv trijumf na početku priprema

NAŠI najbolji odbojkaši u Beogradu glancaju formu za Svetsko prvenstvo od 12. do 28. septembra na Filipinima. "Orlovima" su u goste došli Kanađanima, s kojima će sutra i u subotu, bez prisustva publike, u dvorani na Košutnjaku odigrati dva meča, posle kojih će selektoru Georgu Krecu i saradnicima biti jasno koliko zaista mogu na svetskoj smotri.