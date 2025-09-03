KOŠARKAŠKI SVET U NEVERICI! Svetislav Pešić povukao šokantan potez na Evrobasketu
OSTALA je Srbija bez Bogdana Bogdanovića, nije više izražen favorit za osvajanje Evrobasketa kao pre povrede kapitena, ali...
"Orlovi" imaju na klupi iskusnog "lisca" Svetislava Pešića koji najbolje zna kako se izlazi kao pobednik u ovakvim situacijama. Prvi veliki okršaj koji očekuje reprezentativce Srbije je večerašnji meč sa Turskom u 20:15 gde pada odluka o prvom mestu u grupi.
- Ovo nije najvažnija utakmica, ali je utakmica sa najboljim rivalom do sada. To je ekipa koja je ovde pokazala kontinuitet, timsku igru, ali i individualni pristup. Radi se o veoma kvalitetnoj ekipi i to je za nas naravno novi izazov. Da odigramo najbolje što možemo. Test za nas da vidimo dokle smo mi stigli“, Da vidimo i individualno i timski dokle smo stigli."
Novinare je zanimalo i kako će Srbija bez Bogdana Bogdanovića.
- Moramo da mislimo od utakmice do utakmice. Desilo se šta se desilo. Moramo da tražimo druga rešenja. Igrali smo neke utakmice i bez Bogdanovića. Nema velikih promena, možda neki detalji u napadu i odbrani.Svaki igrač donosi nešto svoje i nešto novo. Ekipa i ja moramo da se adaptiramo. Kako god okrenemo, Bogdanović je bio igrač koji je bio veoma važan za naš kompletan koncept. To ne znači da tražimo izgovore. Imamo druge opcije i gledamo da ih prikažemo, a da sakrijemo neke nedostatke - rekao je Pešić.
Međutim, ono što je šokiralo ceo košarkaški svet, a FIBA naširoko pisala o tome je potez Pešića da zajedno na parketu budu Nikola Jokić i Nikola Milutinov.
- Ciljevi Srbije se nisu promenili, ali da li se promenio stil igre bez snajperiste? Odgovor je - da! Trebalo je da bude samo jedan lak dan u kancelariji, lako je Srbija povela protiv Češke sa 22 poena razlike, a onda je Pešić uradio nešto što je zabezeknulo celu halu. Neki timovi igraju sa niskim igračima, drugi balansiraju sa "četvorkama" i "peticama". Srbija? Ide na XXXL, svaki X je jedan Nikola. Milutinov koji je visok 213 centimetara, a Pešić ga je upario sa Nikolom Jokićem, koji je samo nekoliko centimetara niži", piše FIBA i konstatuje:
- Dakle, postava Jokić-Jović-Milutinov kao odgovor na neigranje Bogdanovića. Da ili ne? Srpski košarkaški DNK je tu bez obzira na sastav. Srbija je na Evrobasketu 2022. igrala bez Bogdanovića i imala 62,4 pokušaja šuta iz igre po utakmici od čega 35,7 za dva, 26,7 van linije za tri poena, uz 21,2 slobodna bacanja. Imali su 34,7 skokova, 22,7 asistencija i 11,3 izgubljene lopte. Na Mundobasketu 2023. sa Bogdanovićem, a bez Jokića, Srbija je bila na 62,3 šuta po utakmici, od toga 35,8 za dva, 26,5 za tri poena i 22,5 slobodna bacanja, imali su 34,1 skok, 23,6 asistencija i 11,8 izgubljenih loptu. Sad je uzorak manji, ali Srbija ima 36 za dva poena, 22,8 za tri, a 21,5 slobodnih bacanja po utakmici. U teoriji sve se menja bez Bogdanovića, a u stvarnosti se ništa nije promenilo. Srbija ostaje verna sebi, svom identitetu, brojke su manje-više iste od kada je ekipu preuzeo Sbvetislav Pešić 2021. godine - zaključuje autor teksta na sajtu FIBA.
