KOŠARKAŠKI SVET U NEVERICI! Svetislav Pešić povukao šokantan potez na Evrobasketu

OSTALA je Srbija bez Bogdana Bogdanovića, nije više izražen favorit za osvajanje Evrobasketa kao pre povrede kapitena, ali...

FOTO: FIBA.Basketball

"Orlovi" imaju na klupi iskusnog "lisca" Svetislava Pešića koji najbolje zna kako se izlazi kao pobednik u ovakvim situacijama. Prvi veliki okršaj koji očekuje reprezentativce Srbije je večerašnji meč sa Turskom u 20:15 gde pada odluka o prvom mestu u grupi.

- Ovo nije najvažnija utakmica, ali je utakmica sa najboljim rivalom do sada. To je ekipa koja je ovde pokazala kontinuitet, timsku igru, ali i individualni pristup. Radi se o veoma kvalitetnoj ekipi i to je za nas naravno novi izazov. Da odigramo najbolje što možemo. Test za nas da vidimo dokle smo mi stigli“, Da vidimo i individualno i timski dokle smo stigli."

Novinare je zanimalo i kako će Srbija bez Bogdana Bogdanovića.

- Moramo da mislimo od utakmice do utakmice. Desilo se šta se desilo. Moramo da tražimo druga rešenja. Igrali smo neke utakmice i bez Bogdanovića. Nema velikih promena, možda neki detalji u napadu i odbrani.Svaki igrač donosi nešto svoje i nešto novo. Ekipa i ja moramo da se adaptiramo. Kako god okrenemo, Bogdanović je bio igrač koji je bio veoma važan za naš kompletan koncept. To ne znači da tražimo izgovore. Imamo druge opcije i gledamo da ih prikažemo, a da sakrijemo neke nedostatke - rekao je Pešić.

Međutim, ono što je šokiralo ceo košarkaški svet, a FIBA naširoko pisala o tome je potez Pešića da zajedno na parketu budu Nikola Jokić i Nikola Milutinov.

- Ciljevi Srbije se nisu promenili, ali da li se promenio stil igre bez snajperiste? Odgovor je - da! Trebalo je da bude samo jedan lak dan u kancelariji, lako je Srbija povela protiv Češke sa 22 poena razlike, a onda je Pešić uradio nešto što je zabezeknulo celu halu. Neki timovi igraju sa niskim igračima, drugi balansiraju sa "četvorkama" i "peticama". Srbija? Ide na XXXL, svaki X je jedan Nikola. Milutinov koji je visok 213 centimetara, a Pešić ga je upario sa Nikolom Jokićem, koji je samo nekoliko centimetara niži", piše FIBA i konstatuje:

Foto: Tanjug

- Dakle, postava Jokić-Jović-Milutinov kao odgovor na neigranje Bogdanovića. Da ili ne? Srpski košarkaški DNK je tu bez obzira na sastav. Srbija je na Evrobasketu 2022. igrala bez Bogdanovića i imala 62,4 pokušaja šuta iz igre po utakmici od čega 35,7 za dva, 26,7 van linije za tri poena, uz 21,2 slobodna bacanja. Imali su 34,7 skokova, 22,7 asistencija i 11,3 izgubljene lopte. Na Mundobasketu 2023. sa Bogdanovićem, a bez Jokića, Srbija je bila na 62,3 šuta po utakmici, od toga 35,8 za dva, 26,5 za tri poena i 22,5 slobodna bacanja, imali su 34,1 skok, 23,6 asistencija i 11,8 izgubljenih loptu. Sad je uzorak manji, ali Srbija ima 36 za dva poena, 22,8 za tri, a 21,5 slobodnih bacanja po utakmici. U teoriji sve se menja bez Bogdanovića, a u stvarnosti se ništa nije promenilo. Srbija ostaje verna sebi, svom identitetu, brojke su manje-više iste od kada je ekipu preuzeo Sbvetislav Pešić 2021. godine - zaključuje autor teksta na sajtu FIBA.