Košarka

"NIKOLA JOKIĆ, ZVER SA DRUGE PLANETE" Letonac ostao u neverici zbog igre Srbina

Александар Илић
Aleksandar Ilić

31. 08. 2025. u 13:40

NIKOLA Jokić je pokazao svoju dominaciju na Evropskom prvenstvu, a oduševio je i protivnike.

НИКОЛА ЈОКИЋ, ЗВЕР СА ДРУГЕ ПЛАНЕТЕ Летонац остао у неверици због игре Србина

Foto: Profimedia

Letonac Artus Žagars je prokomentarisao igru Srbina koji je ubacio 39 poena uz 10 skokova i četiri asistencije. 

Žagars je istakao da je Letonija igrala dobro, ali da se protiv Jokića prosto ne može.

- Dobro smo igrali, ali Nikola Jokić nije sa ovog sveta, pa će da uradi svoje na svakoj utakmici. Međutim, ograničili smo druge igrače i treba da budemo srećni zbog partije i nastavimo tako - rekao je Žagars.

Istakao je da su on i njegovi saigrači probali sve kako bi ga zaustavili.

- Šta nismo pokušali?! Mislim da smo probali sve. Malo udvajanja, malo jedan-na-jedan, malo pomoći sa vrha, malo pomoći sa čeone linije... On jeste napravio neke greške i mogli smo da pobedimo. To je bio naš cilj i ispunili smo ga. Malo sreće je presudilo finiš u njihovu korist - dodao je Žagars.

