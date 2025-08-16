ZVEZDA NEMAČKE ODUŠEVLJENA JOKIĆEM: Košarka mu je na drugom mestu, a najbolji je na svetu

SRBIJA i Nemačka spadaju u najveće favorite za osvajanje Evropskog prvenstva. Ove subote će odmeriti snage u pripremnoj utakmici, a zvezda "pancera" Denis Šruder je biranim rečima govorio o Nikoli Jokiću.

FOTO: Profimedia

Sjajni plejmejker nema dilemu da je košarkaš Denvera najbolji na svetu.

- Kaže da ne želi da ostane upamćen po košarci, već po tome kakav je otac. Ali kao igrač, on je najbolji na svetu - rekao je Šruder.

Otkrio je potom šta ga najviše oduševljava kod Jokića.

- Fascinantno mi je to što mu je košarka tek na drugom ili trećem mestu u životu. Uživa da provodi vreme s porodicom i svojim konjima. Živi za stvari koje su njemu važne - zaključio je Šruder.

Utakmica Srbija - Nemačka igra se ove subote od 20.45. Meč možete pratiti na sportskim stranicama "Novosti".

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

